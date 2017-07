Video: Zomrel vynálezca neoprénu Jack O´Neill, surferi sa s ním rozlúčili tradične na mori

SANTA CRUZ 11. júla (WebNoviny.sk) – Tisícky priaznivcov surfovania sa prišli rozlúčiť na breh Tichého oceánu v kalifornskom Santa Cruz s jednou z najväčších legiend surfovania, ekologickým aktivistom a vynálezcom neoprénovej kombinézy Jackom O’Neillom, ktorý zomrel začiatkom júna vo veku 94 rokov.

Surferi, z ktorých mnohí si dali po vzore O’Neilla čiernu pásku cez oko, sa so svojím idolom rozlúčili tradičným spôsobom. Tak, ako vždy, keď zomrie ich športový kolega, vyplávali na more, utvorili kruh a do vody nahádzali kvety.

O’Neill začal už zamladi experimentovať s rôznymi materiálmi, ktoré by mu umožňovali surfovať aj v chladnejšej vode, pretože bežná surferská sezóna sa mu zdala krátka.

Postupne sa prepracovával k dokonalejším technológiám a v roku 1952 prišiel s absolútnou novinkou – neoprénovým odevom, ktorý dnes bežne používajú nielen surferi, ale aj potápači, kanoisti či nadšenci iných vodných športov.

Keď si otvoril prvý obchodík s neoprénovými odevmi v garáži svojho domu na pláži, ani sám neveril, že bude úspešný. Dnes je O’Neill celosvetovo rešpektovanou odevnou značkou.

Za svoj najväčší úspech však považoval založenie O’Neill Sea Odyssey, výchovného programu, ktorého cieľom je podnietiť deti k záujmu o more a životné prostredie. “Nemám najmenších pochýb, že O’Neill Sea Odyssey je tou najlepšou vecou, ktorú som kedy urobil,” povedal pred niekoľkými rokmi.