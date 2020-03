Zomrel významný jazykovedec Viliam Mruškovič, ktorý napísal jedinečnú encyklopédiu

V pondelok 2. marca zomrel významný slovenský jazykovedec a prekladateľ Viliam Mruškovič. Agentúru SITA o tom informoval tajomník Žilinskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov Igor Válek.

Jazykovedec zomrel vo veku nedožitých osemdesiatín, po dlhej a vážnej chorobe. Mruškovič bol aj etnolingvista, archivár a pedagóg. Posledná rozlúčka s ním bude v piatok 6. marca 2020 v Martine, v tamojšom Dome smútku pri Národnom cintoríne.

Nadaný multilingvista

Jazykovedec sa narodil v júli 1940 v Smoleniciach a vyštudoval nemecký a slovenský jazyk na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Mruškovič pôsobil aj ako riaditeľ Literárneho archívu, neskôr ako vedecký tajomník a od roku 1987 aj ako správca Matice slovenskej (MS).

Potom pracoval ako archivár v Literárnom archíve MS až do odchodu do dôchodku v roku 2001. Do roku 2004 vyučoval na Jazykovej škole v Martine nemčinu, španielčinu a taliančinu.

Spisovateľ a tiež prekladateľ

Získal cenu Literárneho fondu za odborný preklad knihy Pablo Picasso, ktorá vyšla v roku 1992. Vyšlo mu niekoľko poviedok ako prvoprekladov a je autorom niekoľkých odborných publikácií. Vyvrcholením jeho celoživotného štúdia jazykov a etník Európy je encyklopédia Európa jazykov a národov na prahu tretieho tisícročia – Europa linguarum nationumqve.

„Je to obsiahla encyklopédia jazykových a národných spoločenstiev Európy a je v slovenskom i v európskom rámci ojedinelým pokusom zmapovať etnolingvistické bohatstvo kontinentu,“ poznamenal Válek. Dodal, že dielo je výsledkom niekoľko desaťročí trvajúcej gigantickej práce literárneho vedca a lingvistu. Súpis použitej literatúry obsahuje vyše 1 400 položiek.