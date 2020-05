Zomrel známy bubeník Tony Allen, spoluzakladateľ žánru afrobeat sa dožil 79 rokov

Vo veku 79 rokov zomrel nigérijský bubeník, spoluzakladateľ žánru afrobeat, Tony Allen. Rodák z Lagosu zomrel vo štvrtok v noci v parížskej Pompiduovej nemocnici v dôsledku aneuryzmy aorty.

Tlačovej agentúre The Associated Press to potvrdil jeho manažér Eric Trosset.