Zomrela Allee Willis, spoluautorka známej skladby zo seriálu Priatelia

Vo veku 72 rokov zomrela americká skladateľka, držiteľka Grammy Allee Willis. Bola tiež spoluautorkou hitu I’ll Be There for You dua Rembrandts, ktorý sa stal vďaka použitiu v seriáli Priatelia (1994 – 2004) jednou z najznámejších televíznych zvučiek.

Vlani ju uviedli do siene slávy

Willis bola tiež spoluautorkou hitov September a Boogie Wonderland formácie Earth, Wind & Fire a spolupracovala na hudbe a textoch pre množstvo ďalších piesní ako napríklad Neutron Dance od Pointer Sisters alebo What Have I Done to Deserve This? od Pet Shop Boys a Dusty Springfield. Vlani ju uviedli do Skladateľskej siene slávy.

Študovala žurnalistiku

Rodáčka z Detroitu študovala žurnalistiku na University of Wisconsin, v roku 1969 sa presťahovala do New Yorku, kde získala prácu ako copywriterka v Columbia a Epic Records. V roku 1972 sa začala venovať hudbe a skladaniu piesní.

Podľa jej webstránky sa na celom svete predalo viac ako 60 miliónov kópií nahrávok, na ktorých spolupracovala.

Na konte mala dve Grammy a tiež nomináciu na cenu Emmy z roku 1995. Tú si vyslúžila práve ako spoluautorka spomínanej piesne I’ll Be There for You, ktorú pôvodne vytvorili ako krátku zvučku k Priateľom, no neskôr z nej vznikla celá pieseň.