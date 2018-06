Zomrela Gena Turgel, v koncentračnom tábore Bergen-Belsen sa starala o Annu Frankovú

LONDÝN 9. júna (WebNoviny.sk) – Vo veku 95 rokov zomrela Gena Turgel, ktorá prežila holokaust a v koncentračnom tábore Bergen-Belsen sa ako zdravotná sestra starala aj o Annu Frankovú. Turgel sa narodila 1. februára 1923 v Krakove ako najmladšia z deviatich detí.

V čase, keď nacisti vtrhli do Poľska, mala 16 rokov. Spolu s matkou a štyrmi súrodencami ju umiestnili do krakovského geta. Jedného z jej bratov zastrelili členovia SS a ďalšieho, ktorý ušiel, už nikdy nevidela.

V zime 1944 sa dostala do nemeckého tábora Auschwitz-Birkenau. V januári 1945 strávila štyri týždne v tábore Buchenwald, kde bola spolu s matkou. Následne ju odviezli do Bergen-Belsen, kde sa stretla so spomínanou Annou Frankovou, ktorej denník vyšiel knižne a stal sa jedným z najčítanejších dokumentov o holokauste.

„Umývala som jej tvár, dávala som jej vodu na pitie a ešte stále vidím jej tvár, jej vlasy,“ uviedla v minulosti Turgel pre BBC. Franková zomrela začiatkom roku 1945.

Britská armáda oslobodila tábor 15. apríla 1945. Medzi vojakmi bol aj Norman Turgel, ktorého si neskôr vzala za manžela. Jej svadobné šaty, ktoré vyrobili z padáku britskej armády, sú v súčasnosti vystavené v londýnskom Imperial War Museum. V roku 1987 vydala knihu I light a candle.

Výkonná riaditeľka organizácie Holocaust Educational Trust Karen Pollock označila zosnulú za tú ´najkrajšiu a najelegantnejšiu dámu´, ktorá zasvätia svoj život šíreniu svojho príbehu.