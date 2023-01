Zomrela herečka Annie Wersching známa z obľúbených seriálov, mala len 45 rokov

Vo veku 45 rokov podľahla v nedeľu rakovine herečka Annie Wersching. Informuje o tom spravodajský portál CNN, ktorému to potvrdil jej hovorca Craig Schneider.

Rodáčka zo St. Louis v Missouri bola známa najmä ako agentka FBI Renee Walker zo seriálu 24 (2001 – 2010), v ktorom účinkovala v rokoch 2009 – 2010.

Wersching sa od začiatku 21. storočia pravidelne objavovala v televíznych seriáloch, v roku 2007, napríklad, stvárňovala Ameliu Joffe v nekonečnom nemocničnom seriáli General Hospital. Prielom jej však priniesla právne spomenutá agentka Renee Walker.

Medzi ďalšie jej známe televízne postavy patria Julia Brasher zo série Bosch (2014 – 2021), upírka Lily Salvatore v Upírskych denníkoch (2009 – 2017) či Emma Whitmore z Cestovateľov v čase (2016 – 2018). V roku 2022 sa predstavila aj ako kráľovná Borgov v druhej sezóne Star Trek: Picard (2020). Prepožičala tiež hlas Tess vo videohre The Last of Us.