Zomrela herečka Kelly Preston, prehrala dvojročný boj s rakovinou

Vo veku 57 rokov zomrela v nedeľu herečka Kelly Preston. Prostredníctvom sociálnych sietí o tom informoval jej manžel John Travolta, podľa ktorého prehrala dvojročný boj s rakovinou.

„S ťažkým srdcom vám oznamujem, že moja nádherná manželka Kelly prehrala dvojročný boj s rakovinou,“ napísal 66-ročný Travolta k fotografii Preston, ktorú zdieľal prostredníctvom Instagramu aj Facebooku. V poste okrem iného poďakoval zdravotníkom, ktorí sa o jeho manželku starali.

Informácia o rakovine mnohých prekvapila. Mediálny zástupca rodiny sa však pre magazín People vyjadril, že sa rozhodla udržať svoju diagnózu v súkromí.

Preston sa naposledy predstavila v životopisnej snímke Gotti (2018), kde si zahrala po boku manžela. Posledným filmom, v ktorom účinkovala, by však podľa IMDB.com mala byť pripravovaná komédia Off the Rails. Snímka s Judi Dench a Francom Nerom je v súčasnosti v postprodukcii.