Zomrela „Kráľovná soulu“, Aretha Franklin podľahla pokročilej rakovine pankreasu

DETROIT 16. augusta (WebNoviny.sk) – Vo veku 76 rokov zomrela americká soulová speváčka Aretha Franklin. „Kráľovná soulu“ skonala vo štvrtok ráno vo svojom dome v Detroite v dôsledku pokročilej rakoviny pankreasu. Agentúru The Associated Press o tom informovala v mene speváčkinej rodiny publicistka Gwendolyn Quinn.

„V jednom z najtemnejších momentov našich životov nedokážeme nájsť vhodné slová, ktoré by vyjadrili bolesť v našich srdciach. Stratili sme hlavu a oporu našej rodiny,“ píše sa v stanovisku. Informácie o poslednej rozlúčke s umelkyňou ohlási rodina v nasledujúcich dňoch.

Franklin v uplynulých rokoch bojovala s bližšie neurčenými zdravotnými ťažkosťami, o svojich problémoch však verejne nehovorila. Začiatkom tohto týždňa sa v médiách objavila správa, že je vo vážnom stave a podľa nemenovaného zdroja, ktorý komunikoval s novinárom Donom Lemonom z televízie CNN, jej poskytovali hospicovú starostlivosť. Vlani oznámila, že od tohto roka obmedzí koncertovanie. Začiatkom roka na odporúčanie lekára zrušila naplánované koncerty, medzi ktorými bolo napríklad aprílové vystúpenie na New Orleans Jazz and Heritage Festivale.

Aretha Louise Franklin,

* ktorá sa narodila 25. marca 1942, je jednou z najúspešnejších interpretiek všetkých čias. Získala 18 cien Grammy. Americký dvojtýždenník Rolling Stone ju zaradil na prvé miesto rebríčka 100 najlepších speváčok všetkých čias a v roku 1987 sa stala prvou ženou, ktorú uviedli do Rock’n’rollovej siene slávy.

Na konte má viac ako tri desiatky albumov. Medzi jej najväčšie hity patria skladby ako I Never Loved A Man (The Way I Love You), Respect, Baby I Love You, (You Make Me Feel Like) A Natural Woman, (Sweet Sweet Baby) Since You’ve Been Gone, Think, The House That Jack Built, Spanish Harlem, Day Dreaming, Until You Come Back To Me (That’s What I’m Gonna Do), Freeway Of Love, Who’s Zoomin‘ Who či I Knew You Were Waiting (For Me), ktorú s ňou naspieval zosnulý spevák George Michael.