Zomrela módna návrhárka Vivienne Westwood, rebelka a aktivistka dostala aj niekoľko ocenení od kráľovnej Alžbety II.

Vo veku 81 rokov zomrela vo štvrtok módna návrhárka Vivienne Westwood, ktorá zohrala kľúčovú rolu v punkovom hnutí. Na sociálnych médiách to oznámil jej módny dom s tým, že Westwood skonala pokojne. Príčinu úmrtia módnej ikony nezverejnili.

„Vivienne až do poslednej chvíle pokračovala v robení vecí, ktoré milovala, navrhovala, pracovala na svojom umení, písala knihu a menila svet k lepšiemu,“ uviedli vo vyhlásení.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Bez vzdelania v oblasti módy

Westwood sa narodila 8. apríla 1941 v dedinke Glossop v anglickom Derbyshire. V roku 1957 sa jej rodina presťahovala do Londýna, kde jeden semester chodila do umeleckej školy. Westwood však bola samoukom a nemala žiadne formálne vzdelanie v oblasti módy.

Kariéra Vivienne Westwood v móde odštartovala v sedemdesiatych rokoch minulého storočia, keď svet zaujal jej radikálny prístup k mestskému pouličnému vzhľadu. Odvtedy si na konto pripísala sériu úspešných módnych prehliadok i výstav v múzeách.

Rebelka s oceneniami od kráľovnej

Jej kariéra bola plná protikladov. Bola celoživotnou rebelkou, ktorú niekoľkokrát ocenila kráľovná Alžbeta II., aj v šesťdesiatke sa stále obliekala ako tínedžerka a stala sa zástankyňou boja proti klimatickej zmene, pričom varovala pred skazou planéty. Upozorňovala aj na nebezpečenstvo konzumného života a dokonca vyzývala ľudí, aby nenakupovali jej drahé šaty.

V jej punkových časoch bolo jej oblečenie často zámerne šokujúce, no zároveň sa dokázala bez problémov presunúť k haute couture a udržať svoju kariéru rozbehnutú bez toho, aby klesla k sebakarikatúre.

Chcela sa venovať niečomu inému

Po desaťročiach v módnom priemysle sa však občas túžobne vyjadrovala o možnom posune od sveta módy, aby sa mohla venovať otázkam životného prostredia a vzdelávacím projektom.

„Móda dokáže byť taká nudná,“ povedala agentúre The Associated Press po predstavení svojej novej kolekcie v roku 2010 s tým, že sa snaží „nájsť niečo iné“, čo by mohla robiť.

British Fashion Council vyhlásil Westwood v rokoch 1990 a 1991 za návrhárku roka a kráľovná jej v roku 1992 udelila Rad britského impéria OBE a v roku 2006 aj titul Dame.