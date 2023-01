Zomrela speváčka Anita Pointer zo skupiny Pointer Sisters

Vo veku 74 rokov zomrela americká speváčka Anita Pointer, ktorá sa spolu so sestrami preslávila ako členka skupiny Pointer Sisters, známej hitmi Jump (For My Love) alebo I’m So Excited. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

Držiteľka Grammy skonala obklopená rodinou, doma v kalifornskom Beverly Hills. Jej rodina sa vyjadrila, že ich úmrtie druhej najstaršej zo štyroch sestier hlboko zarmútilo. „Nebo je milujúcejšie a krajšie miesto, keď je tam Anita,“ uviedli vo vyhlásení.