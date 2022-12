Zomrela speváčka Christine McVie z kapely Fleetwood Mac

Vo veku 79 rokov zomrela speváčka a skladateľka Christine McVie, ktorá pôsobila v kapele Fleetwood Mac a napísala niektoré z jej najslávnejších piesní. Informuje o tom spravodajský portál BBC s odvolaním sa na jej rodinu.

Britská umelkyňa, ktorá stála za hitmi ako Little Lies, Everywhere, Don’t Stop, Say You Love Me alebo Songbird, skonala pokojne v nemocnici v spoločnosti svojej rodiny, uvádza sa v stanovisku.

„Chceli by sme, aby si všetci uchovali Christine vo svojich srdciach a pamätali si život úžasnej ľudskej bytosti a váženej hudobníčky, ktorá bola všeobecne milovaná,“ napísala ďalej rodina.

Po svadbe sa pridala ku kapele

Hudobníčka, ktorá sa narodila ako Christine Perfect, sa v roku 1968 vydala za basgitaristu Fleetwood Mac Johna McVieho a na začiatku sedemdesiatych rokov sa pridala ku kapele. V 70. a 80. rokoch sa Fleetwood Mac stali jednou z najznámejších rockových kapiel na svete.

Ich album Rumours z roku 1977, inšpirovaný rozchodom McVieovcov a ďalšieho páru zo skupiny, Lindseyho Buckinghama a Stevie Nicks, sa stal s viac ako 40 miliónmi predaných kópií jedným z najpredávanejších v dejinách.

Uviedli ju do Rock’n’rollovej siene slávy

V roku 1998 bola McVie jednou z ôsmich členov Fleetwood Mac, ktorých uviedli do Rock’n’rollovej siene slávy.

V tom istom roku, po úspechu ich živého albumu The Dance, skupinu po 28 rokoch opustila. V roku 2014 sa však k nej vrátila.