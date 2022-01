Zomrela speváčka Ronnie Spector zo skupiny The Ronettes, prehrala boj s rakovinou

Vo veku 78 rokov zomrela americká speváčka Ronnie Spector, hlavná speváčka skupiny The Ronettes. Smutnú správu oznámila jej rodina. Umelkyňa podľa jej vyhlásenia prehrala „krátky boj s rakovinou“. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

„Ronnie žila život s iskrou v oku, odvážnym postojom, nezbedným zmyslom pre humor a úsmevom na tvári. Bola plná lásky a vďaky. Jej radostný zvuk, hravá povaha a magická prítomnosť budú žiť vo všetkých, ktorí ju poznali, počuli alebo videli,“ uvádza sa tiež vo vyhlásení jej príbuzných. Spector po sebe zanechala druhého manžela, manažéra Jonathana Greenfielda a dvoch synov.

Ronnie Spector

Speváčka, vlastným menom Veronica Yvette Bennett, sa narodila v roku 1943 v New Yorku. The Ronettes spoluzakladala v 50. rokoch minulého storočia spolu so staršou sestrou Estelle Bennett a sesternicou Nedrou Talley. S formáciou vydala jediný album Presenting the Fabulous Ronettes Featuring Veronica (1964).

Z neho pochádza aj najväčší hit skupiny Be My Baby, ktorý zaznel aj vo filme Hriešny tanec (1987). Magazín Rolling Stone označil tento singel za 22. najlepšiu skladbu všetkých čias. V roku 2007 uviedli The Ronettes do Rock ‚n‘ rollovej siene slávy.

Ronnie Spector, ktorá bola manželkou uznávaného, no neskôr za vraždu odsúdeného, producenta Phila Spectora, uviedla na trh aj niekoľko sólových nahrávok, ako napríklad Siren (1980), Unfinished Business (1987), She Talks To Rainbows (1999), The Last of the Rock Stars (2006) a English Heart (2016).