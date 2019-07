Zomrela Trudy, ktorá bola zrejme najstaršou gorilou žijúcou v zajatí

V zoologickej záhrade v meste Little Rock v americkom štáte Arkansas zomrela pravdepodobne najstaršia gorila nížinná žijúca v zajatí. Trudy sa dožila 63 rokov. Hovorkyňa zoo Susan Altruiová uviedla, že chovatelia ju našli bez známok života v stredu ráno.

Trudy bola najstaršou gorilou registrovanou medzinárodnou akreditačnou organizáciou Svetová asociácia zoologických záhrad a akvárií (WAZA). Altruiová považuje za možné, avšak vysoko nepravdepodobné, že by v neakreditovaných zoo žili nejaké ešte staršie gorily.

Trudy do zoo v Little Rock Zoo prišla v roku 1988 z Buffala spolu so samcom Olliem. Jeden z bývalých chovateľov ju nazýval „šéfkou“ jej skupiny, ktorú tvoria samí samci. Trudy bola tiež jednou z posledných goríl chytených v divočine. Dnešné gorily žijúce v Severnej Amerike sa už narodil v zoologických záhradách.