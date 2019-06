Zóna Nové Nivy – atraktívna pre zahraničné investície

BRATISLAVA 12. júna (WebNoviny.sk) – Bývalá industriálna časť Bratislavy, Nové Nivy, sa mení na pulzujúce centrum biznisu a života vďaka projektom ako Twin City, Twin City Tower, Nivy Tower či Stanica Nivy. Všetky pochádzajú z dielne popredných britských architektov a už dnes sú miestom, kde funguje unikátna biznisová komunita. Dôkazom atraktivity zóny je aj nedávny predaj výškovej budovy Twin City Tower. Za transakciou stojí juhokórejský inštitucionálny investor zastúpený Valesco Group spolu s AIP Asset Management, ktorý kúpil Twin City Tower za 120 miliónov eur. HB Reavis tak uskutočnil jednu zo svojich najväčších transakcií na slovenskom kancelárskom trhu.

Spoločnosť Valesco Group je európskym správcom investícií do nehnuteľností so sídlom v Londýne. AIP Asset Management sa zameriava na správu aktív so sídlom v Soule. Kúpna cena odráža výnos akvizície na úrovni 5.75 %. Transakcia predstavuje aj prvý vstup juhokórejského kapitálu na slovenský realitný trh.

HB Reavis, medzinárodný poskytovateľ pracovných priestorov, buduje v niekdajšej industriálnej zóne Bratislavy nové centrum mesta. Predaj Twin City Tower tak potvrdzuje atraktívny ekosystém zóny Nové Nivy. Nová štvrť poskytne Bratislave jedinečný mix technologických firiem, startupov, retailových značiek a možností na trávenie voľného času.

Zóna Nové Nivy, nové srdce Bratislavy

Nové Nivy, ktoré sa vďaka unikátnej biznisovej komunite stávajú novým srdcom mesta, dostávajú reálne kontúry. Štvrť sa stane ucelenou zónou v rámci mesta. Vďaka revitalizácii industriálneho dedičstva bude pulzujúcim miestom s mixom komerčných a kancelárskych budov, ktoré vhodne dopĺňajú existujúce aj nové rezidenčné projekty.

Zóna Nové Nivy sa ako prvá na svete dostala do vyhodnocovacieho procesu o medzinárodný certifikát BREEAM Communities International, čo predznamenáva komplexný vývoj celej zóny. Nová štvrť sa buduje s ohľadom na udržateľnosť, ekológiu, funkčnú dopravu, s citom pre spoločenskú zodpovednosť a infraštruktúru, ktorá dáva zmysel pre miestnu komunitu a jednoznačne prinesie socio-ekonomické výhody.

Do konca roka HB Reavis dokončí najvyššiu budovu na Slovensku, Nivy Tower. O rok neskôr sa môžeme tešiť na otvorenie novej autobusovej Stanice Nivy a neskôr na ďalšie zaujímavé projekty z dielne HB Reavis, ktoré život v meste menia už teraz.

Twin City Tower, vstupná brána Nových Nív

Majoritným nájomcom Twin City Tower je americká technologická firma Amazon. Projekt už stihol získať aj niekoľko ocenení, akými sú napríklad Stavba roka, či cena za najvýraznejší čin v oblasti udržateľnej architektúry a výstavby. Za architektonickým konceptom stojí popredné britské štúdio John Robertson Architects a slovenský ateliér Siebert + Talaš. Dizajn budovy svojím medeným obložením reflektuje históriu územia odkazom na dedičstvo bývalej industriálnej zóny a továrne na káble. Projekt ako jediný na Slovensku ašpiruje na certifikát BREEAM na úrovni Outstanding, zároveň prebieha aj posudzovanie projektu na certifikát WELL.

Priestor pre ľudí, priestor ako služba

Nové Nivy prinášajú do hlavného mesta celkom nový ekosystém firiem, budov, značiek, verejných priestranstiev a najmä komunít. HB Reavis pre tieto účely vytvoril vlastný koncept Workspace as a Service (WaaS), ktorým ako investor posúva development na novú úroveň. Tvorí ho 5 elementov, ktorých kombináciou vznikajú skvelé miesta pre prácu a život a kde sa ľudia cítia dobre. Súčasťou je napríklad aj Symbiosy, cielené prepájanie ľudí a technológií v rámci budovy, čím prináša užívateľovi výnimočnú skúsenosť s priestorom. V zóne už teraz fungujú eventy, či už ide o workshopy v priestoroch HubHub alebo sezónne trhy, ktoré priťahujú ľudí aj mimo pracovného času, o ktoré sa stará služba More, prítomná aj v Twin City Tower.

