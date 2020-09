Zosnulej sudkyni Ruth Bader Ginsburgovej prišli vzdať úctu stovky obdivovateľov (video)

Zosnulú sudkyňu amerického najvyššieho súdu Ruth Bader Ginsburg si v stredu pripomenuli rodina, kolegovia, priatelia i stovky obdivovateľov.

Osem zostávajúcich členov súdu sa spolu s ostatnými po prvý raz po šiestich mesiacoch osobne stretlo na ceremoniáli, ktorým si pripomenuli minulotýždňové úmrtie americkej ikony.

Ginsburg, ktorá bola priekopníčkou v oblasti spravodlivosti a ľudských práv, vo veku 87 rokov podľahla rakovine. Na najvyššom súde pôsobila 27 rokov.

Podľa predsedu Najvyššieho súdu Spojených štátov Johna Robertsa jeho dlhoročnú kolegyňu najlepšie vystihujú slová „silná, odvážna, bojovníčka, víťazka“, ale aj „ohľaduplná, dôkladná, súcitná a úprimná“. Žena, ktorej neskôr v živote začali obdivovatelia hovoriť Notorious RBG, podľa jeho slov chcela byť „opernou virtuózkou, no stala sa rockovou hviezdou“.

Obmedzený počet ľudí na rozlúčke

Ginsburgovej dve deti a ďalší rodinní príslušníci sedeli vedľa rakvy, naproti sudcom.

Opatrenia súvisiace s pandémiou koronavírusu, pre ktorú je budova najvyššieho súdu od marca uzavretá pre verejnosť, spôsobili, že museli obmedziť počet ľudí, ktorých vpustili na rozlúčku dovnútra.

Následne rakvu prikrytú americkou vlajkou vyniesli von, aby si ju mohla uctiť aj verejnosť. Vystavená pre verejnosť bola v stredu do 22:00 miestneho času a rovnako by to malo byť aj štvrtok.

Sudkyni prišli vzdať úctu viacerí prominenti

Medzi prominentnými návštevníkmi, ktorí jej prišli v stredu vzdať úctu, boli viceprezident Mike Pence s manželkou Karen, bývalý prezident Bill Clinton, ktorý Ginsburg v roku 1993 menoval na najvyšší súd, a tiež bývalá ministerka zahraničných vecí Hillary Clinton.

Prezident Donald Trump, ktorý si pred štyrmi rokmi s Ginsburg vymenil sériu urážok, plánuje prísť vo štvrtok.

Ginsburgovej sa dostane významnej pocty

V piatok jej rakvu vystavia v Kapitole, pričom sa tak stane len druhou ženou, ktorej sa dostane tejto pocty – po ľudskoprávnej aktivistke Rose Parks, a bude tiež druhou sudkyňou najvyššieho súdu – po Williamovi Howardovi Taftovi, ktorý však bol aj prezidentom.

Ginsburg pochovajú budúci týždeň vedľa jej manžela Martina počas súkromného obradu na Arlingtonskom národnom cintoríne.

Trump chce vybrať nástupcu pred voľbami

Smrť Ginsburg pridala ďalšie rozpory do už teraz chaotického predvolebného obdobia, keď sa prezident Trump spolu s republikánskymi senátormi rozhodli, že jej nástupcu vyberú ešte pred voľbami, ktoré sa majú konať 3. novembra.

Práve republikáni pritom v roku 2016 po úmrtí sudcu Antonina Scaliu odmietli vymenovať nominanta prezidenta Baracka Obamu s tým, že sa to vo volebnom roku nehodí a rozhodnutie by malo zostať na ďalšieho prezidenta.

Trump chce mená svojich nominantov oznámiť koncom týždňa, po smútočných obradoch.