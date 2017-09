Zostať na okraji Európskej únie a byť tak mimo jadra si nezaslúžime, tvrdí Fedor

BRATISLAVA 10. septembra (WebNoviny.sk) – Slovensko by malo podľa člena Zahraničného výboru NR SR Martina Fedora jednoznačne patriť do prvej ligy, teda do jadra integrácie EÚ. Ako povedal pre agentúru SITA, už teraz sme ďaleko viac integrovaní ako niektoré iné štáty, pričom má na mysli najmä členstvo v eurozóne, členstvo v Schengene. „Preto by vypadnutie Slovenska z jadra malo pre nás obrovské následky. Spomeniem len niektoré čísla – celých 90 % nášho HDP produkuje export, približne 70 % verejných investícií plynie z fondov EÚ, a až 85 % celého nášho exportu ide do členských krajín EÚ. Takže dôvody sú, myslím, celkom zrejmé,“ povedal pre agentúru SITA.

Fedor tiež pripomína geopolitické následky, ktoré by vyvolalo uviaznutie niekde na periférii, o ktorú budú mať záujem akurát tak susedia a možno niekto z východu. „Či budeme v jadre s možnosťou spolurozhodovať, alebo na okraji a hračkou v rukách mocných. Niečo také ako geopolitické vákuum, kde si môžeme pokojne byť a myslieť si, že každý nás nechá na pokoji, neexistuje. Nemáme inú možnosť, ak nechceme skončiť na periférii. A z histórie veľmi dobre vieme, ako sme skončili bez pomoci susedov a bez pomoci kľúčových spojencov,“ povedal poslanec NR SR Martin Fedor.

Fedor je zástanca tesnej spolupráce a vôbec mu nevadí, ak vidí návrhy smerujúce k hlbšej integrácii. „Pri všetkej úcte k našim politikom a úradníkom – verím, že niektoré záležitosti budú vedieť profesionálnejšie zvládať európski experti. Napríklad to, čo hovorí francúzsky prezident Macron – spoločný rozpočet EÚ, spoločný minister financií. Na Slovensku sa mi zdá, že sa niekedy diskutuje o všetkom možnom, len o tomto nie. A ak tak povrchne a demagogickým strašením ľudí,“ vyhlásil Martin Fedor.