Zoznam najmenej rozvinutých okresov Slovenska sa rozšíri, program zvýhodní čerpanie eurofondov

BRATISLAVA 5. augusta (WebNoviny.sk) – Na zaradenie do zoznamu najmenej rozvinutých okresov Slovenska sa pripravujú ďalšie samosprávy.

Vyplýva to z pripravovanej novely zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov, ktorá by mala umožniť zaradenie nových okresov Bardejov, Snina a Medzilaborce do zoznamu.

Tieto okresy potom môžu využívať niektoré výhody, ako napríklad investičné stimuly či zvýhodnenia pri čerpaní eurofondov.

Štart prípravy akčných plánov

Ako informoval Úrad vlády SR, v minulom týždni sa v tejto súvislosti v spomínaných troch okresoch uskutočnili pracovné stretnutia splnomocnenca vlády Antona Marcinčina so starostami obcí, zástupcami miestnych akčných skupín, úradov práce, riaditeľmi stredných škôl, ako aj s podnikateľmi z týchto regiónov.

Ich cieľom bolo naštartovanie prác na príprave akčných plánov, oboznámenie sa s tvorbou akčných plánov a koordinácia aktivít.

Do zoznamu aj Gelnica a Košice-okolie

Zaradenie okresov Bardejov a Medzilaborce do zoznamu je pritom podľa úradu splnomocnenca pre podporu najmenej rozvinutých regiónov vzhľadom na pripravovanú novelu a podmienky v okresoch, ktoré v ôsmich z predchádzajúcich dvanástich štvrťrokoch presiahli 1,6-násobok priemernej miery nezamestnanosti Slovenska, možné očakávať už v roku 2017.

Podobné stretnutia boli 11. a 12. júla 2017 aj pre okresy Gelnica a Košice-okolie. Následne bol okres Gelnica 20. júla 2017 Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny zaradený do zoznamu najmenej rozvinutých okresov, čím sa ich počet zvýšil na trinásť. Jeho akčný plán musí byť predložený vláde do konca marca 2018.