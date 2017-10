Zoznámte sa s Big Data – najcennejšou komoditou sveta

• Sexi, lukratívna, inovatívna a rýchlo rastúca oblasť, ktorá drží v pozore jednotlivcov, podnikateľov, vlády aj regulátorov. Reč je o biznise postavenom na takzvaných Big Data

• Na jesennom kongrese ITAPA nájdete osobnosti, ktoré sa na život pozerajú najmä cez dáta, čísla a analytiku, a dosahujú pri tom pozoruhodné výsledky. Ľudí, ktorí toto všetko vedia využiť pre celú krajinu či dokonca kontinent

• Príde muž, ktorý riadi elektronizáciu Luxemburska a ktorý robí vrásky ruským hackerom

• Nájdete tu aj profesora, ktorý tvorí robota. Nie do fabriky. Vytvára „lekára“

• Nezabudli sme ani na spojenie IT, múdrosti a šarmu. Svoje vízie príde predstaviť žena, ktorá šéfuje e-stratégii celej Európskej únie

• Nezmeškajte ich. Jesenný kongres ITAPA už 14. a 15. novembra 2017 v hoteli Crowne Plaza

Bratislava, 27. októbra 2017 ( WBN/PR ) – „Data is new oil“ (dáta sú novou ropou – pozn.). Toto spojenie sa začína skloňovať v spojitosti s najcennejšou komoditou sveta. Ak by ste sa v polovici minulého storočia niekoho opýtali, čo ňou v súčasnosti bude, asi ťažko by niekto spomenul „dáta“. Rozmach digitálnej éry a nezastaviteľný prísun informácií spôsobil, že technologické giganty rastú veľmi rýchlo – ako kedysi ropné spoločnosti. No tak, ako oni vďaka dátovej explózii rastú biznisovo, rastú aj hrozby pre vlády a samotné krajiny.

Svoje o tom vie jeden z top spíkrov jesenného kongresu ITAPA Gilles Feith – muž, ktorý v Európe patrí k špičke v digitalizácii verejnej správy. Gilles Feith riadi Štátnu IT centrálu Luxemburska, čo inými slovami znamená, že je tvorcom modernizácie a digitalizácie všetkých procesov v Luxembursku – v krajine, ktorá sa v rámci elektronizácie podobá Estónsku zaradenom do top desiatky štátov s jej najlepším využitím a najnižšou mierou korupcie, a ktorá zároveň patrí k najbohatším na svete. Luxembursko vďačí Gillesovi Feithovi za veľa. V procese digitalizácie stál Feith napríklad za myšlienkou vytvorenia akejsi dátovej ambasády. Jej úloha je jedinečná. Nielen pre Luxembursko, no aj pre Estónsko. V prípade akéhokoľvek útoku na štátne servre si tieto krajiny poskytujú „backup“. To znamená, že ak hackeri zaútočia či znefunkčnia estónske štátne digitálne centrá, všetky dáta má štát zálohované v Luxembursku, a naopak. Takéto zabezpečenie nemá prakticky žiadna iná vláda.

To, že má projekt dátovej ambasády zmysel, sa už ukázalo mnohokrát. Estónsko čelí neustále útokom hackerov, ktorých stopy vedú do Ruska. A hoci sú vojenské cvičenia ruských vojakov tesne pri hraniciach Estónska strašidelné, skutočná hrozba číha vo virtuálnom svete. „Toto všetko nás približuje k cieľu, ktorým je digitálna Európa. To znamená, že všetky práva a regulácie, ktoré platia v reálnom svete, možno aplikovať aj v kyberpriestore. V digitálnom svete však musíme hodiť za hlavu starý koncept hraníc medzi štátmi,“ vyhlásil v rozhovore pre Deutsche Welle Gilles Feith. Jeho prednáška Digitálna revolúcia verejnej správy bude aj o tom, ako si spomína na budovanie dátovej ambasády, či o tom, ako môžu krajiny jednoduchšie digitalizovať štátnu správu. Pozrieť si ju môžete na ITAPA 15. novembra.

Spracovanie big data a práca s nimi na takej úrovni, aby dokázali efektívne pracovať a prinášať pridanú hodnotu pre štát a ľudí sú otázkou, na ktorú hľadajú odpoveď európske vlády, aj samotná EÚ. Na medzinárodnom kongrese ITAPA 2017: Technology & HumanITy vystúpi s touto témou Gertrud Ingestad. Žena, ktorá sa na post šéfky celoeurópskeho IT s počtom zamestnancov 30-tisíc vypracovala z pozície učiteľky, a ktorá je známa tým, že sa rozhoduje výlučne na základe čísel a analýzy dát. Gertrud Ingestad má pod palcom Generálne riaditeľstvo pre informatiku v Európskej komisii, DG Digit. Jej hlavné posolstvo znie: IT je všade a musí mu rozumieť každý, nie iba programátori. Ako bývalej učiteľke sa jej veľmi dobre darí udávať takt pri zmene vnímania, akým smerom by sa celoeurópske IT malo uberať – digitalizácia naprieč verejnými správami musí byť jednotná, štáty musia byť schopné zdieľať IT riešenia, prípadne hľadať možnosti, ako využiť už existujúce online riešenia v iných krajinách. Zároveň tvrdo kladie dôraz na efektivitu a transparentnosť. „Vlády musia byť v očiach svojich občanov jednoznačne zodpovedné, transparentné a spoľahlivé,“ povedala na konferencii Sharing and reuse 2017. Na kongrese ITAPA 15. novembra 2017 v rámci svojej prednášky na tému Riadenie digitálnej transformácie prostredníctvom analýzy porozpráva o možnostiach, ktoré majú jednotlivé krajiny na efektívnejšiu digitalizáciu v rýchlo napredujúcej dobe.

Zmeny vo vnímaní big data a ich využívaní sa však netýkajú len najvyšších úrovní štátu. Týkajú sa aj ľudí. A aj robotov. Čo si myslíte, dokázal by taký robot pomôcť chorému človeku rozprávať, hýbať sa a pomáhať mu, aby jeho mozog neupadal? Podľa profesora v odbore umelá inteligencia na Katedre kybernetiky a umelej inteligencie na Technickej univerzite v Košiciach Petra Sinčáka to možné je. Dokonca veľmi reálne, a to už čoskoro. „Berieme prácu ľuďom a dávame stroju,“ hovorí profesor Peter Sinčák. Na kongrese ITAPA bude hovoriť o robotizácii tak, ako sme to ešte nevideli. Stroje aj dnes ľahko nahradia v práci ľudí, ktorí robia monotónnu činnosť a nepotrebujú pri práci veľmi premýšľať. Tím profesora Sinčáka však ide ďalej a tvrdí, že stroj môže pomáhať aj pri kognitívnej terapii pacientov s alzheimerovou chorobou. Inšpiratívny výskum vám predstaví 14. novembra počas prednášky Cloud Social Robotics pre kognitívny tréning.

