Zoznámte sa s hrdinami animovaného filmu DC Liga superzvierat, než dorazia do kín!

28. júla vtrhne do slovenských kín unikátna partička superhrdinov. Pod vedením Supermanovho psa sa bude snažiť zachrániť svet veselé prasa, vystrašená veverička, krátkozraká korytnačka a ďalší – večne nahundraný – havkáč. Podarí sa nesúrodej svorke ovládnuť novozískané superschopnosti a oslobodiť ľudských superhdinov skôr, než mesto Metropolis a s ním aj celý svet postihne záhuba? Odpoveď sa dozvieme v polovici prázdnin, už teraz sa však môžeme zoznámiť s hlavnými postavami zábavného príbehu z komiksového sveta vydavateľstva DC Comics.

SUPERPES KRYPTO

Krypto je hrdým najlepším priateľom Supermana a disponuje rovnakými superschopnosťami – vie lietať a má röntgenové videnie, laserový zrak, mrazivý dych a supersluch, presne ako jeho dvojnohý kryptonský náprotivok. Ale ostatné psy v parku majú z neho celkom iný pocit – má síce kopu schopností, ale nie je ani trochu v pohode. Keď jeho najlepší kamoš a zvyšok Ligy spravodlivosti (Justice League) potrebuje jeho pomoc, ako na potvoru o svoje schopnosti príde. Aby mohol zachrániť superhrdinov, bude sa musieť naučiť byť obyčajným psom. Práve v tom mu pomôže skupinka zvieratiek z útulku, ktoré práve objavili vlastné superschopnosti. Aby zachránil svet, musí si Krypto zašpiniť ňufák. Doslova.

Foto: Continental film

LOVECKÝ PES ESO

Eso je sarkastický lovecký pes a zároveň rodený vodca, ktorý strávil väčšinu života plánovaním úteku zo zvieracieho útulku v Metropolise. Je silný a zdanlivo nezraniteľný, tvári sa ako drsniak, čím však maskuje svoju citlivú stránku. Aj keď sa správa ako osamelý bežec, neváha vyraziť do boja s ostatnými, ak tým nielen zachráni Ligu spravodlivosti, ale aj pomôže Kryptovi, aby ich všetkých priviedol do lepšieho domova.

Foto: Continental film

PRASIATKO PB

Utešené, po pozornosti prahnúce, rozkošne zúfalé prasiatko PB má väčšie srdce ako celé svoje chutnučké brušisko, ktoré preváži len jej nezlomná oddanosť ku kamarátom zo zvieracieho útulku… a k jej superhrdinskému idolu Wonder Woman! PB je tá najlepšia kamoška, akú si hociktorý zatúlanec môže priať a keď jej svorku zavolajú, aby pomohla Kryptovi zachrániť Ligu spravodlivosti, je vždy dať do toho všetko. Najmä teraz, keď sa dokáže vďaka novým superschopnostiam zväčšiť na úroveň metropoliského mrakodrapu… či zmenšiť na drobulinkú smietku.

Foto: Continental film

VEVERIČIAK CHIP

Ustráchaný Chip je rád, že trávi svoje dni v ospalom zvieracom útulku v Metropolise. Život ho desí, a preto je vďačný za bezpečnosť studenej oceľovej klietky. Ale keď na jeho milovaný domov začnú útočiť, tento strachopud zrazu získa schopnosť strieľať z labiek blesky. Teraz musí nedobrovoľný hrdina premôcť vlastný strach a nájsť vôľu nabiť sa, aby pomohol zachrániť Ligu spravodlivosti.

Foto: Continental film

KORYTNAČKA MERTON

Pomalá a labilná korytnačka z útulku má za sebou desaťročia otĺkania panciera v rôznych autonehodách a počúvania neslušnej slovnej zásoby paničky, ktorá žila naplno, preto už chce len oddychovať a zjesť toľko zelených lístočkov, koľko sama váži. Merton trápi veľmi slabý zrak, a tak jej nezostáva nič iné, než slepo dôverovať svorke, že ju navedie správnym smerom, najmä keď zrazu nadobudne schopnosť neuveriteľnej superrýchlosti. Teraz už len dávať pozor, aby šla, kadiaľ má!

Foto: Continental film

MORČA LULU

A napokon, no v neposlednom rade – diabolská a geniálna Lulu! Lulu je drobučká zlodcéra, odhodlaná uniknúť z metropoliského útulku a vyrovnať si účty so superpsom Kryptom a jeho najlepším priateľom Supermanom. Kedysi to bolo mladé, citlivé morské prasiatko, ale teraz spriada plány, ako ovládnuť svet, a presúva celé pohoria (a množstvo ďalších vecí s pomocou svojich nových telekinetických schopností), len aby sa konečne oslobodila.

Foto: Continental film

