ZP Union preplatí ročne asi 50 000 CRP testov

BRATISLAVA 8. novembra 2017 (WBN/PR) – Testovanie pacientov či majú vírusovú alebo bakteriálnu infekciu priamo v ambulanciách všeobecných lekárov sa na Slovensku robí asi 10 rokov. Hlavným zámerom je nedať pacientovi zbytočné antibiotiká a liečiť infekciu či iné ochorenie správne. Lekári krátkym odberom krvi vyšetrujú najmä deti – CRP im spravia až 4x častejšie ako dospelým. Ministerstvo zdravotníctva to pediatrickým ambulanciám nariadilo od roku 2011 a tak musia toto pomocné vyšetrenie vykonávať povinne. Zdravotná poisťovňa Union vyšetrenie CRP svojim poistencom prepláca – ročne ide asi o 50 000 testovaní v ambulanciách. CRP preplácame aj vybraným pohotovostiam, ktoré to majú zazmluvnené. „Mnoho pacientov si myslí, že keď ich lekár v ambulancii netestuje CRP, tak na to nemajú nárok. To samozrejme nie je pravda – robí sa to totiž aj v laboratóriách,“ vysvetľuje Ingrid Dúbravová, revízna lekárka ZP Union. Týchto výkonov uhradí Union približne 54 000 ročne .

Otázky a odpovede k CRP

Je lepšie urobiť CRP už v prvý deň horúčky alebo treba počkať a prísť neskôr, aby sa niečo ukázalo?

Merateľné hodnoty je možné zaznamenať už o 4 – 6 hodín, maximum dosahuje CRP o 24 – 48 hodín a k poklesu dochádza o 4 – 5 dní. Je teda naozaj lepšie počkať a neutekať k lekárovi ihneď.

Prečo mi lekár nerobí CRP pri každom ochorení?

Rýchly test na stanovenie hladiny CRP je pre lekára cenným nástrojom pri rozhodovaní sa medzi nutnosťou okamžitej antibakteriálnej terapie a prípadným sledovaním vývoja choroby. Lekár však posudzuje celkový klinický stav a tak nie je CRP test vždy nutný.

Aké hodnoty CRP sú pre mňa nebezpečné? Kedy už potrebujem antibiotiká?

<10 mg/l normálna hodnota

10–25 mg/l zvýšená hodnota, (vírusové ochorenie, avšak nevylučuje bakteriálnu infekciu, hlavne ak choroba v čase odberu vzorky trvala príliš krátko)

Viac ako 50 mg/l znamená väčšinou bakteriálnu infekciu, kedy sú antibiotiká potrebné.

Ako sa posudzuje CRP u detí?

Deti majú nižšiu základnú hladinu CRP než dospelí ľudia, preto sa u nich za hraničné považujú nižšie hodnoty CRP než u dospelých. Zložité je používanie testu CRP u novorodencov – treba ho opakovať aj niekoľko krát, aby sa hodnoty dali jednoznačne interpretovať.