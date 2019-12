Zranenie Paulíny Fialkovej nevyzerá byť vážne, v Hochfilzene by sa rada postavila na štart

Slovenská reprezentantka v biatlone Paulína Fialková síce má problémy s kolenom, napriek tomu chce pokračovať v súťažnej sezóne. Dvadsaťsedemročná rodáčka z Brezna pre silné bolesti v druhej polovici predchádzajúceho týždňa predčasne odcestovala domov zo švédskeho Östersundu z 1. kola Svetového pohára.

„Mám dobré správy ohľadne môjho ľavého kolena. Poškodenie menisku nie je natoľko vážne, že by som musela prerušiť sezónu. Po absolvovaní vyšetrení a rehabilitácii na Dukle som dnes odcestovala do dejiska druhého SP – do rakúskeho Hochfilzenu. Sama som zvedavá, či koleno na lyžiach bude poslúchať. Verím, že vydrží a v piatok už nebudem chýbať na štarte,“ odkázala Paulína Fialková fanúšikom na sociálnych sieťach.

V závere minulého týždňa podľa portálu šport24.sk informovala o svojom stave slovami: „Stále neviem nič konkrétne, múdrejšia budem v pondelok ráno. Hádam to rozchodím. Už odmalička mám bolesti v kolenách, takže som to najskôr až tak neriešila. Pravda je však taká, že keď som vstávala z ‚ležky‘, prasklo mi v ľavom kolene a nemohla som ani dostúpiť na nohu.“

Paulína Fialková neštartovala vo štvrtkových vytrvalostných pretekoch žien na 15 km. Slovensko v nedeľu tiež nepostavilo ženskú štafetu do pretekov na 4 x 6 km, keďže po jej odchode domov zostalo na severe Európy len ženské trio Ivona Fialková, Terézia Poliaková, Veronika Machyniaková. A to bolo málo na zloženie štafety.

Paulína Fialková sa v minulej sezóne až šesťkrát dostala na pódium, ani raz však nezvíťazila. Druhá bola v stíhačke v rakúskom Hochfilzene aj pretekoch s hromadným štartom v Novom Meste na Morave, tretie miesta dosiahla v slovinskej Pokljuke (stíhacie preteky), Novom Meste na Morave (rýchlostné preteky), nemeckom Rupholdingu (preteky s hromadným štartom) aj v nórskom Osle v areáli Holmenkollen (rýchlostné preteky). Na MS 2019 v Östersunde bola piata vo vytrvalostných pretekoch.