Zranený Neymar sa stále necíti fit, jeho štart v prípravnom zápase pred majstrovstvami je neistý

RIO DE JANEIRO 31. mája (WebNoviny.sk) – Brazílsky futbalista Neymar sa stále necíti stopercentne fit pred nadchádzajúcimi majstrovstvami sveta v Rusku (14. 6.- 15. 7.).

Prvý tréning po nútenej pauze

Ofenzívna hviezda brazílskej reprezentácie sa stále zotavuje z marcovej operácie fraktúry piatej metatarzálnej kostičky v chodidle. Predpokladaný líder Brazílčanov na svetovom šampionáte o tom hovoril už po skončení prípravného kempu v Teresopolise neďaleko Ria de Janeiro.

Dvadsaťšesťročný útočník parížskeho St. Germain tam prvýkrát po 80 dňoch trénoval s loptou aj so spoluhráčmi z reprezentácie bez úľav. Ešte v nedeľu večer odletela 20-členná brazílska zostava do Londýna, kde bude v tréningovom centre Tottenhamu pokračovať až do 8. júna v príprave na reprezentačný vrchol štvorročného obdobia.

Plánované zápasy

Neymarov zápasový návrat je stále plánovaný na 3. júna v prípravnom stretnutí proti Chorvátom v Londýne. Nasledovať bude ešte jeden prípravný duel s Rakúskom (10. 6.) vo Viedni a presun do Soči, kde si „kanárici“ rozložia svoj posledný tréningový tábor bezprostredne pred začiatkom MS 2018.

Brazílčania začnú svoju púť základnou E-skupinou v Rusku 17. júna zápasom v Rostove nad Donom proti Švajčiarom. Nasledovať budú duely proti Kostarike a Srbsku.