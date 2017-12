Zrážka kamióna a autobusu si vyžiadala desiatky mŕtvych

NAIROBI 31. decembra (WebNoviny.sk) – Najmenej 36 ľudí v nedeľu zahynulo pri zrážke kamióna a autobusu na západe Kene. Zero Arome z miestnej dopravnej polície informoval, že autobus smeroval z okresu Busia do hlavného mesta Nairobi a kamión išiel z okresu Nakuru do mesta Eldoret. Ako tiež uviedol, autobusu zrejme zlyhali brzdy.

Kenský Národný úrad pre dopravu a bezpečnosť čelí kritike za neúspešnosť pri znižovaní počtu dopravných nehôd, ktoré si ročne vyžiadajú približne tritisíc úmrtí.

Podľa kompetentných orgánov za nehodami stoja nedbanliví vodiči, nepojazdné vozidlá a prekračovanie rýchlosti. Pozorovatelia však tvrdia, že na vine sú zlé cestné podmienky a nedostatočná údržba.