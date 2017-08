Žreb na US Open nebol ku Kužmovej milostivý, v premiére proti bývalej jednotke

NEW YORK 26. augusta (WebNoviny.sk) – Slovenská tenistka Viktória Kužmová nasadená ako dvadsiata tretia zvíťazila za 73 minút 6:3, 6:4 nad kanadskou dvanástkou “pavúka” Francoise Abandovou v stretnutí piatkového finálového 3. kola kvalifikácie o postup do hlavnej súťaže dvojhry žien na záverečnom štvrtom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku (28. augusta – 10. septembra, celková dotácia 50,4 milióna USD, tvrdý povrch Deco Turf II).

Bol to premiérový vzájomný súboj 19-ročnej Košičanky Kužmovej, momentálne rekordne 135. vo svetovom rebríčku WTA, s 20-ročnou Abandovou (118.), ktorá tento rok bola v 2. kole Roland Garros aj Wimbledonu.

Hrala pod tlakom

“V kvalifikáciách na predošlých grandslamových turnajoch vo Wimbledone a na Roland Garros som bola veľmi nervózna, veľmi som chcela postúpiť. Hrala som pod tlakom a to nebolo dobre. Teraz na US Open som sa uvoľnila a musím povedať, že vo všetkých troch zápasoch som hrala veľmi dobre,“ povedala Viktória Kužmová na webe starsforstars.eu.

“Súperku som poznala najmä z Fed Cupu, keď sme nastúpili proti Kanade, takže som vedela, že to bude veľmi ťažký zápas. Aj keď som si za stavu 5:3 v druhom sete prehrala servis a mala som mečbal, tak som sa snažila nepanikáriť a uhrať si to sama. Je to neskutočný pocit a som rada, že do tretice sa mi to na grandslamových turnajoch podarilo,“ dodala Kužmová na webe projektu Stars for Stars.

Súperkou Kužmovej bude Williamsová

Súperkou V. Kužmovej v 1. kole hlavnej súťaže na US Open bude domáca legenda a turnajová deviatka Venus Williamsová. Už 37-ročná Američanka je dvojnásobnou víťazkou dvojhry na medzinárodných otvorených majstrovstvách USA (2000, 2001), po prvý raz bola vo finále už v roku 1997, keď ešte Kužmová nebola na svete. Bývalá svetová jednotka Venus Williamsová je 7-násobná grandslamová šampiónka vo dvojhre a 14-násobná vo štvorhre.

Celkovo v kariére získala 49 turnajových titulov v singli a ďalších 22 v debli. V tomto roku sa Venus Williamsová dostala až do finále na dvoch podujatiach “veľkej štvorky”, v úvode sezóny v austrálskom Melbourne podľahla sestre Serene a nedávno na londýnskej tráve vo Wimbledone prehrala so Španielkou Garbine Muguruzovou-Blancovou.

Seniorská premiéra

Zverenkyňa Jána Sabovčíka v rámci programu NTC Kužmová na júlovom londýnskom Wimbledone neuspela vo finále kvalifikácie, teraz si vybojovala absolútnu seniorskú premiéru v “main draw” na veľkej štvorke. Priamo v areáli USTA Billie Jean King National Tennis Center v Corona Parku v lokalite Flushing Meadows predvlani triumfovala vo štvorhre junioriek a minulý rok si zahrala o titul vo dvojhre dievčat.

Automaticky v hlavnej singlovej súťaži sa zo SR prezentujú Dominika Cibulková, Magdaléna Rybáriková a Jana Čepelová, u mužov Norbert Gombos. Z finále kvalifikácie nepostúpili Karolína Schmiedlová a Lukáš Lacko. V 1. kole kvalifikácie prehrali Chantal Škamlová a Jozef Kovalík, právo na štart v nej nevyužili Rebecca Šramková, Kristína Kučová, Martin Kližan a Andrej Martin.

DVOJHRA ŽIEN – 3. KOLO – FINÁLE:

Viktória Kužmová (SR-23) – Francoise Abandová (Kan.-12) 6:3, 6:4 za 73 minút