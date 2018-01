Aktualizované: Žreb určil súperky slovenských tenistiek v 1. kole hlavnej súťaže Australian Open

aktualizované 11. januára, 12:13

MELBOURNE 11. januára (WebNoviny.sk) – Magdaléna Rybáriková (SR-19) – Taylor Townsendová (USA), Dominika Cibulková (SR-24) – Kaia Kanepiová (Est.), Kristína Kučová (SR) – Naomi Osaková (Jap.), Jana Čepelová (SR) – Lauren Davisová (USA) a Lukáš Lacko (SR) – Milos Raonic (Kan.-22), taký bude program slovenských tenistov v 1. kole hlavnej súťaže dvojhry na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny Australian Open v Melbourne (15. – 28. januára, tvrdý povrch Plexicushion, celková dotácia 55 miliónov AUD). Stanovil to štvrtkový žreb.

Z trojkolovej kvalifikácie (10. – 13. januára) ešte môžu postúpiť Viktória Kužmová, Karolína Schmiedlová a Norbert Gombos, všetci traja sa v piatok predstavia v 2. kole. Vo štvrtok v rovnakej fáze neuspel Jozef Kovalík.

Rybáriková sa postaví líderke juniorského ITF

Semifinalistka vlaňajšieho Wimbledonu Rybáriková, členka Top 20, bude s 21-ročnou ľavorukou Townsendovou (91.) hrať premiérovo v kariére. Dvadsaťdeväťročná piešťanská rodáčka sa predstaví v „main draw“ na medzinárodných otvorených majstrovstvách Austrálie deviaty raz. Vlani absentovala po dvoch operáciách z leta 2016, takže teraz nastúpi bez psychického tlaku vyplývajúceho z obhajovania bodov.

V sezónach 2014 – 2016 bola Rybáriková v 2. kole AO, ďalej sa ešte nedostala. Townsendová je niekdajšou líderkou juniorského tzv. kombinovaného rebríčka ITF, v roku 2012 získala na tomto podujatí titul medzi dievčatami. Slovenka by v prípade prekonania vstupnej prekážky bojovala s lepšou z duelu Kirsten Flipkensová (Belg.) – Alison Riskeová (USA).

Cibulková porazila Estónku len raz

Finalistka Australian Open 2014 Cibulková má proti nevyspytateľnej 32-ročnej Kanepiovej (79.) štatistiku 1:3. Pred štyrmi rokmi na antuke v Bruseli prehrala 4:6, 6:7 (6). Jediný úspech v rámci tejto desať rokov trvajúcej rivality dosiahla vo finále v Moskve 2011, bol to jej premiérový titul na hlavnej profesionálnej úrovni. Zraneniami často sužovaná Estónka má minulosť hráčky Top 15.

Dvadsaťosemročná Bratislavčanka Cibulková bola minulý rok aj štvrtá v hodnotení, medzičasom klesla na 26. post. Ak uspeje, čakala by ju buď domáca hrdinka newyorských US Open 2011 Samantha Stosurová, alebo úradujúca olympijská víťazka z Ria de Janeiro 2016 – Portoričanka Mónica Puigová. Cibulková vo štvrtok vo štvrťfinále v Sydney podľahla Nemke Angelique Kerberovej (3:6, 1:6). Minulý rok v 3. kole v Melbourne nestačila na Rusku Jekaterinu Makarovovú (2:6, 7:6 /3/, 3:6).

Kučová môže Osakovej vrátiť prehru

Dvadsaťsedemročná Bratislavčanka K. Kučová (250. po vynechaní druhej polovice predchádzajúcej sezóny vrátane artroskopie pravého kolena, kedysi bola aj 71.) môže vrátiť 20-ročnej napospol ostro sledovanej Osakovej nezdar 2:6, 3:6 z vlaňajšieho marca v Miami. Japonka s americkým zázemím figuruje na 70. pozícii v počítačovom poradí, už sa nachádzala aj na 40. mieste.

Na základe tzv. chráneného renkingu štartujúca Kučová sa objavuje na veľkej štvorke siedmy raz v kariére. Na južnej pologuli vlani pri svojom druhom miestnom vystúpení, premiérovom po siedmich rokoch, bola v 2. kole, nestačila v ňom na Lotyšku Anastasiju Sevastovovú (3:6, 4:6).

Čepelová je na turnaji po štvrtý raz

Dvadsaťštyriročná Košičanka Čepelová (109.) nemá s Davisovou vzájomnú minulosť. Bývalá hráčka Top 50 bude hrať v metropole Viktórie štvrtýkrát. Pri debute v sezóne 2013 bola v 2. kole, v roku 2014 ani vlani (2:6, 2:6 so Španielkou Carlou Suárezovou-Navarrovou) na to nenadviazala. Až do 3. kola sa prebojovala na Wimbledone 2012 a 2016.

Čepelovej rovesníčka Davisová figuruje na 76. pozícii v počítačovom poradí o 50 miest pod doterajším maximom z mája 2017. V januári spomenutého roka si vybojovala v novozélandskom Aucklande svoj dosiaľ jediný primát pod hlavičkou WTA, teraz tam v 1. kole uhrala len tri gemy proti krajanke Sachii Vickeryovej.

Australian Open – žreb súperiek Sloveniek

dvojhra žien – 1. kolo:

Magdaléna Rybáriková (SR-19) – Taylor Townsendová (USA)

Dominika Cibulková (SR-24) – Kaia Kanepiová (Est.)

Kristína Kučová (SR) – Naomi Osaková (Jap.)

Jana Čepelová (SR) – Lauren Davisová (USA)

Možní súperi Sloveniek v 2. kole Australian Open:

Rybáriková – Kirsten Flipkensová (Belg.) alebo Alison Riskeová (USA)

Cibulková – Samantha Stosurová (Aus.) alebo Mónica Puigová (Portor.)

K. Kučová – Ons Jabeurová (Tun.) alebo Jelena Vesninová (Rus.-16)

Čepelová – Andrea Petkovicová (Nem.) alebo Petra Kvitová (ČR-27)