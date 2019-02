Zreľák absolvuje operáciu kolena. Vrátim sa silnejší, vraví slovenský útočník

NORIMBERG 28. februára (WebNoviny.sk) – Útočník slovenskej futbalovej reprezentácie Adam Zreľák si na stredajšom tréningu svojho nemeckého klubu 1. FC Norimberg roztrhol predný skrížený väz v ľavom kolene.

„Na konci tréningu som išiel do súboja so spoluhráčom. Po ňom som zacítil v kolene prasknutie, šiel som do šatne a hneď aj na magnetickú rezonanciu. Krížny väz je úplne rozbitý a v piatok ma čaká operácia, ktorú absolvujem v Augsburgu,“ povedal Adam Zreľák pre oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

Nezahrá si štyri až šesť mesiacov

Dvadsaťštyriročný zakončovateľ si nezahrá približne štyri až šesť mesiacov. „Ak bude všetko v poriadku, tak do štyroch mesiacov by som sa mohol vyliečiť a do šiestich by som mohol opäť hrať. Prvé hodiny, keď som čakal na výsledky vyšetrenia, som bol smutný a som smutný aj teraz,“ doplnil niekdajší hráč českého FK Jablonec a slovenských klubov ŠK Slovan Bratislava a MFK Ružomberok.

Telefonát s trénerom Hapalom

Zreľák bol počas ostatného novembrového reprezentačného zrazu súčasťou tímu trénera Pavla Hapala. V domácom dueli Ligy národov 2018/2019 proti Ukrajine (4:1) dokonca skóroval.

„Hneď po zranení okolo tretej som sa mu ozval a objasnil som moju situáciu. Tréner Hapal bol smutný, ale poprial mi veľa šťastia a skorý návrat na trávniky. Verím, že toto jeho prianie do bodky naplním. Pozerám sa dopredu, som bojovník, určite to zvládnem a vrátim sa silnejší,“ skonštatoval Adam Zreľák.