Zronenie britskej kráľovnej je údajne neúprimné, s Harrym a Meghan do budúcnosti nerátala

Informácie z Buckinghamského paláca, že kráľovná je „zronená“ rozhodnutím vojvodkyne Meghan a princa Harryho, ktorí v stredu oznámili, že sa chcú postupne oslobodiť od povinností vyplývajúcich z ich príslušnosti ku kráľovskej rodine, nie sú pravdivé. V skutočnosti je to tak, že kráľovná sama oboznámila Harryho a Meghan s tým, že s nimi v budúcnosti neráta, a ich oznámenie, že sa z kráľovskej rodiny „vzdialia„, prišlo až následne.

Ako teda kráľovná teraz tvrdí, že je „zronená„, nie je to vôbec úprimné. S novými informáciami zo zákulisia kráľovskej rodiny prišiel cez víkend renomovaný britský novinár Tom Bradby, ktorý je blízkym priateľom Meghan a Harryho.

Na prvom mieste je princ Charles

„V žiadnom prípade nie je pravda, že by bol palác nepríjemne prekvapený,“ vyhlásil v televízii ITV. „V čase ich neprítomnosti (počas dovolenky v Kanade – pozn. SITA) im bolo dané na známosť, že sa chystá zoštíhlenie monarchie a že oni toho už nebudú súčasťou,“ tvrdí novinár. Kráľovná Harrymu a Meghan podľa neho oznámila, že činnosť monarchie sa bude v budúcnosti sústrediť „na tých, ktorí sú na vrchných priečkach v následníctve trónu„.

Na prvom mieste v kráľovskej línii je momentálne kráľovnin syn, princ Charles, druhý je Harryho starší brat Andrew, nasledujú jeho tri deti a Harry je až na šiestom mieste.

Meghan a Harry v stredu oznámili, že chcú odstúpiť z pozície „vyššie postavených členov kráľovskej rodiny„. „Po mnohých mesiacoch zvažovania a interných diskusií sme sa rozhodli, že tento rok začneme s prechodom k progresívnej novej role v rámci tejto (kráľovskej – pozn. SITA) inštitúcie. Plánujeme odstúpiť ako ´vyššie postavení´ členovia kráľovskej rodiny a pracovať na tom, aby sme sa stali finančne nezávislí, popri čom budeme naďalej plne podporovať jej veličenstvo kráľovnú,“ napísal mladý sympatický pár.

Trump sa postavil na stranu kráľovnej

Vo štvrtok dlhoročný spravodajca britskej BBC z Buckinghamského paláca Jonny Dymond informoval, že kráľovná je ich rozhodnutím údajne „zronená“ a „nepríjemne prekvapená„. Hoci Harry a Meghan týmto smerom údajne uvažovali už dlhšie, kráľovská rodina sa vraj domnievala, že tieto úvahy a rozhovory sú zatiaľ len „v úplne úvodnej fáze“.

Kráľovná následne „nariadila„, aby sa situácia čím skôr vyriešila, a okrem iného sama absolvovala dlhý konferenčný hovor so synom Charlesom a vnukmi Andrewom a Harrym.

Do sporu v britskej kráľovskej rodine sa medzičasom zamiešal aj americký prezident Donald Trump, ktorý sa postavil na stranu kráľovnej a vyhlásil, že je z najnovšieho vývoja „smutný„. „Nechcem sa do toho miešať, ale prechovávam veľkú úctu ku kráľovnej, a toto by sa jej nemalo diať,“ napísal Trump v piatok na Twitter.

Je dlhodobo známe, že kráľovský palác preferuje Andrewa pred Harrym nielen v rámci následníctva na britský kráľovský trón – ktoré je logické a vyplýva z dlhodobých tradícií – ale nekonvenuje mu podľa všetkého ani Harryho snaha o „obyčajný život“ a jeho zameranie na ekológiu a ľudské práva, ktoré sa po svadbe s Meghan Markle len posilnilo.

Aféra princovi Andrewovi neuškodila

Preferencie Buckinghamského paláca pritom vonkoncom nezmenila ani nedávna aféra princa Andrewa, ktorého obvinila prostitútka z toho, že bol blízkym priateľom zosnulého amerického magnáta Jeffreyho Epsteina a využíval jeho „služby„, o čom vie podľa toho, že mal pomer aj s ňou.

Epsteina v júli minulého roku zatkli v súvislosti s obvineniami zo zneužívania neplnoletých dievčat a iných sexuálnych zločinov, v auguste ho našli mŕtveho vo väzenskej cele na Manhattane. Hneď sa objavili špekulácie, že za jeho smrťou mohol stáť niekto z vysokopostavených osôb, politikov a celebrít, s ktorými Epstein udržiaval blízke vzťahy a ktorí sa mohli podieľať na ním páchaných zločinoch.

Neutíchajúce nenávistné komentáre

Či už pod vplyvom signálov z Buckinghamského paláca, alebo z iných dôvodov, skôr negatívny názor na Harryho a Meghan zdieľa aj veľká časť britskej spoločnosti a médií. Ako vidno z neutíchajúcich nenávistných komentárov na sociálnych sieťach a v niektorých médiách, rolu v nepriateľstve časti britskej spoločnosti k Meghan a Harrymu hrá určite aj to, že Meghan má za sebou už jedno neúspešné manželstvo, a predovšetkým to, že jej matka je černoška, čo sa podľa niektorých ku kráľovskej rodine nehodí.

Meghan s Harrym v stredu okrem iného oznámili, že chcú odteraz svoj čas deliť medzi Britániu a Severnú Ameriku. V britských médiách sa následne rozhorela živá debata, či Severnou Amerikou mysleli USA alebo Kanadu. Postupne prevážil názor, že pôjde o Kanadu, kde Meghan s Harrym celkom nedávno strávili šesťtýždňovú dovolenku a svoj pobyt v tejto krajine si nevedeli vynachváliť.