Zrušenie 1000 metrovej trate je podľa Tarra nekorektné, musia sa pripraviť na polovičnú trať

BRATISLAVA 10. apríla (WebNoviny.sk) – Na nedávnom kongrese Európskej kanoistickej asociácie (ECA) v Bukurešti zazneli aj informácie, podľa ktorých v programe olympijských hier 2020 v Tokiu dôjde k zmene disciplíny v K4 – trať na 1000 metrov nahradí polovičná, čiže päťstovka.

Tisícka nebude figurovať už ani na tohtoročných majstrovstvách sveta v Račiciach. Zmeny má definitívne potvrdiť medzinárodná kanoistická federácia (ICF) 5. mája tohto roka. Toto rozhodnutie sa týka aj najúspešnejšej slovenskej lode K4, ktorá v zložení Denis Myšák, Erik Vlček, Juraj Tarr, Tibor Linka získala na lanských OH v brazílskom Riu de Janeiro strieborné medaily a v K4 1000 sú Slováci aj úradujúci majstri sveta a Európy.

Zmena počas plnej prípravy

“Pre nás by bol kilometer lepší, predsa len sa naň špecializujeme už viac rokov. Súťažili sme takmer výlučne v tejto disciplíne, všetky olympiády sme absolvovali na tejto trati. Z tohto pohľadu je to pre nás niečo nové, ale staviame sa k tomu tak, že sa musíme čo najlepšie pripraviť na polovičnú trať. Uvidíme, ako sa na ňu dokážeme adaptovať, komu to ako pôjde. Je to však nová výzva. Trvá to kratšie, jazdí sa zhruba minútu dvadsať, je však potrebná aj vytrvalosť, ktorú máme natrénovanú. Teraz treba popracovať viac na rýchlosti a sám som zvedavý, ako nám to pôjde. Je síce pravda, že na ME sme na tejto trati získali vlani striebro, ale bola to pre nás len taká tréningová, doplnková disciplína. Skončili sme tesne druhí, nuž verím, že je predpoklad, že aj na päťstovke môžeme byť úspešní a nestratíme sa vo svetovej konkurencii,” uviedol skúsený člen úspešnej K4, 35-ročný Erik Vlček na webe canoe.sk.

Vlčekov o takmer tri roky starší kolega Juraj Tarr tvrdí, že nie je férové prísť s takouto informáciou už počas plnej prípravy na sezóny. “V novembri sme dostávali správy, že tisícka zostáva. A teraz, keď už máme za sebou väčšinu prípravy, vyrukujú s takouto zmenou… Oznámiť to mesiac pred pretekmi nepovažujem za príliš korektné. Napríklad Austrálčania mali už skompletizovaný reprezentačný tím, nuž sú rozhorčení, a nielen oni, ale v podstate všetci. Malo sa povedať už po olympiáde: bude päťstovka a tomu prispôsobte prípravu! Teraz bude musieť každý robiť zmeny v tréningovom procese hore-dolu, uvidíme na Svetovom pohári, ako sa to odrazí. Zmenu disciplíny majú definitívne potvrdiť 5. mája, ale na 99,9 percenta sa už nič nezmení na tom, že sa bude jazdiť päťstovka, a tak sa aj my začíname na ňu pripravovať,” uviedol Juraj Tarr pre canoe.sk.

Päťstovka bola iba doplnková

Problém vidí najmä v tom, že počas celej jeho kariéry bolo všetko postavené na tisícke. “Päťstovka bola pre nás iba doplnková disciplína, nefigurovala na olympiáde. Lenže teraz už pôjde o olympijskú disciplínu, takže príprava bude úplne iná. Z tohto pohľadu bude tento rok skúšobný, pre všetky osádky. Pre nás doma na Slovensku, kde VŠC Dukla Banská Bystrica v Trenčíne má pretekárov, ktorí dokážu zajazdiť 500 metrov a majú aj dvojstovkárov, bude väčšia konkurencia. Tá sa zvýši aj celosvetovo. Videli sme, ako sa nemecký špecialista na 200 metrov dokázal prebojovať do osádky K4 na tisícku a získať olympijské zlato,” dodal Tarr.