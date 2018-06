Zrušenie summitu by bolo podľa Trumpa chybou, s Kim Čong-unom sa stretne v pôvodnom termíne

WASHINGTON 1. júna (WebNoviny.sk) – Summit Spojené štáty – Severná Kórea sa uskutoční v pôvodne plánovanom termíne a na pôvodne plánovanom mieste – 12. júna v Singapure.

Rokovanie sa natiahlo

V piatok to po stretnutí s podpredsedom Ústredného výboru severokórejskej komunistickej Kórejskej strany práce Kim Jong-Čcholom v Bielom dome vyhlásil americký prezident Donald Trump. Povedal, že ak by sa so severokórejským vodcom Kim Čong-unom nestretol, urobil by chybu.

Rokovanie medzi Trumpom a vyslancom severokórejského diktátora Kim Jong-Čcholom v Oválnej pracovni Bieleho domu trvalo vyše hodinu, čiže dlhšie, ako sa predpokladalo.

Nová fáza vzťahov

Pôvodne sa čakalo, že severokórejský vyslanec len odovzdá Trumpovi list od Kim Čong-una. Trump stretnutie po jeho skončení zhodnotil ako „veľmi dobré“ a nadchádzajúci summit s Kimom označil za začiatok novej fázy vo vzťahoch oboch krajín. „Proces sa začne 12. júna v Singapure,“ oznámil.

Čo presne je obsahom listu, ktorý Trumpovi poslal severokórejský vodca, sa stále nevie. Malo by ísť o odpoveď na list od Trumpa, ktorý americký prezident poslal severokórejskému vodcovi minulý týždeň. Práve v tomto liste mu oznámil, že summit USA – KĽDR sa ruší, čo odôvodnil „obrovským hnevom a otvoreným nepriateľstvom“ v oficiálnych vyhláseniach Severnej Kórey.

Po Trumpovom liste severokórejský režim takmer okamžite otočil a kritiku Južnej Kórey a Spojených štátov opäť vystriedali prívetivé vyhlásenia. Trump koncom minulého týždňa priznal, že jeho list Kimovi bol súčasťou premyslenej taktiky. „Všetci hrajú hry,“ povedal.