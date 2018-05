Zrušený summit Trumpa a Kim Čong-una prekvapil Južnú Kóreu aj generálneho tajomníka OSN

WASHINGTON 24. mája (WebNoviny.sk) – Kancelária juhokórejského prezidenta Mun Če-ina sa snaží prísť na to, aké má americký prezident Donald Trump úmysly, keď zrušil júnový summit so severokórejským lídrom Kim Čong-unom.

Informovala o tom juhokórejská tlačová agentúra Jonhap citujúc hovorcu Modrého domu. Ten sa vyjadril, že sa snažia „prísť na to, aký je úmysel prezidenta Trumpa a aký to má presný význam“.

Negatívne aj pozitívne reakcie

Na správy o zrušení stretnutia už reagoval aj generálny tajomník Organizácie Spojených národov António Guterres, ktorý počas prednášky na univerzite v Ženeve vyjadril „hlboké znepokojenie“ a vyzval obe strany, aby „našli cestu k mierovej a overiteľnej denuklearizácii Kórejského polostrova“.

V USA sa Trumpovo rozhodnutie stretlo s negatívnymi, ale aj pozitívnymi reakciami. Podľa demokratického senátora za New Jersey Boba Menendeza zrušenie stretnutia ukazuje prezidentovu nedostatočnú kvalifikáciu. Predseda Snemovne reprezentantov Paul Ryan zase uviedol, že Severná Kórea už dlhšiu dobu dávala dostatočný dôvod na spochybnenie jej deklarovaných zámerov. Aj podľa republikánskeho senátora za Nebrasku Bena Sassea, ktorý s Trumpom v mnohých otázkach nesúhlasí, prezident urobil správny krok.

Trump Čaká na reakciu Kima

Trump zrušenie summitu, ktorý sa mal konať 12. júna v Singapure, odôvodnil „obrovským hnevom a otvoreným nepriateľstvom“ v nedávnom vyjadrení zo strany Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR). V spomínanom vyhlásení severokórejské vedenie označilo viceprezidenta Mikea Pencea, ktorý v jednom z rozhovorov prirovnal Severnú Kóreu k Líbyi, za „politickú bábku“ a uviedlo, že je rovnako pripravené stretnúť sa pri jadrovej konfrontácii ako aj pri rokovacom stole.

Niekoľko hodín po oznámení zrušenia stretnutia Trump oznámil, že čaká na to, či sa Kim Čong-un znova „zapojí do konštruktívneho dialógu“. Trump okrem toho Kima vyzval, aby sa mu ozval, keď zmení názor, a povedal, že kým sa tak nestane, budú naďalej v platnosti tvrdé sankcie voči Pchjongjangu, ako aj kampaň „maximálneho tlaku“. Trump dodal, že je ešte stále možné, že by sa summit uskutočnil, či už v pôvodnom alebo neskoršom termíne.