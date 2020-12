Zruší sa ústavný strop veku odchodu do dôchodku? Rada pre rozpočtovú zodpovednosť by to uvítala

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) vníma pozitívne návrh na zrušenie ústavného stropu na vek odchodu do dôchodku. Vyplýva to zo stanoviska rozpočtovej rady k pozmeňujúcemu návrhu, ktorý v pléne parlamentu minulý týždeň podal poslanec za hnutie Sme rodina Miloš Svrček.

Dopad na finančnú destabilizáciu

Strop na dôchodkový vek mal podľa RRZ najväčší dopad na finančnú destabilizáciu celého dôchodkového systému do budúcnosti. Podľa rozpočtovej rady sa tak vytvára predpoklad pre výraznejšie zlepšenie dlhodobej udržateľnosti, ak sa dôchodkový vek opätovne naviaže na vývoj strednej dĺžky života.

RZ zároveň upozorňuje, že pre zlepšenie dlhodobej udržateľnosti je nevyhnutná následná zmena platného mechanizmu úpravy dôchodkového veku v zákone o sociálnom poistení.

Pozmeňujúcim návrhom sa má zároveň do Ústavy SR zaviesť možnosť získať dôchodok aj po dosiahnutí istého počtu odpracovaných rokov.

Súbeh dôchodku a zárobkovej činnosti

Z pohľadu Rady je kľúčové doplniť tento princíp o aktuálnu neutralitu a stanoviť dodatočné podmienky na získanie nároku, teda minimálnu výšku dôchodku. Rada takisto vyzýva na odstránenie obmedzení súbehu poberania dôchodku (vrátane predčasného) a zárobkovej činnosti.

„Naopak, štát by mal aj v dôsledku demografického vývoja podporovať zotrvávanie zdravej populácie na trhu práce,“ tvrdí rozpočtová rada.

Druhou skupinou zmien je deklarovaná podpora výchovy detí, ktorá podľa RRZ zvyšuje nároky na dôchodkový systém. Podľa novely ústavy by na jednej strane výchova detí nemala negatívne ovplyvniť nároky na dôchodok rodičov počas obdobia starostlivosti o ne a zároveň by mala vytvoriť predpoklady pre dodatočné zvýšenie dôchodkov tých rodičov, ktorých deti platia dane alebo odvody.

Tieto zmeny by sa mali podľa RRZ vykonať len tak, aby nemali dopad na zhoršenie momentálne značne finančne destabilizovaného dôchodkového systému.

„Rada považuje za dôležité, aby prijímanie opatrení, vrátane zmien v Ústave SR, ktorých dôsledkom bude dopad na hospodárenie Slovenskej republiky, bolo predmetom včasnej a odbornej diskusie, a ak je to možné, aby boli prijímané konsenzom naprieč politickým spektrom,“ dodáva rozpočtová rada.

Dôchodkový systém

Súčasťou návrhu ústavného zákona, ktorým chce ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) reformovať justíciu, majú byť aj ustanovenia o dôchodkovom systéme.

Do návrhu ústavného zákona sa má dostať ustanovenie o tzv. rodičovskom bonuse, ktorým by mohli deti časťou svojich daní alebo dôchodkových odvodov prispievať na penzie svojim rodičom.

Zvyšné odseky definujú podmienky vzniku nároku na starobný dôchodok, ako aj nediskriminovanie rodiča na rodičovskej dovolenke z hľadiska výšky jeho budúceho starobného dôchodku.

Tieto ustanovenia sú pritom súčasťou návrhu ústavného zákona o starobnom dôchodkovom systéme od ministra práce a sociálnych vecí Milana Krajniaka, ku ktorému sa pripomienkové konanie skončilo 4. decembra tohto roka.

Predčasný starobný dôchodok

Nárok na starobný dôchodok by mala mať aj osoba, ktorá odpracovala určitý počet rokov. Minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak (Sme rodina) hovorí o tom, že do dôchodku by mohli ísť ľudia po odpracovaní 40 rokov.

„Môže ísť aj o plnenie, ktoré je dnes známe ako predčasný starobný dôchodok,“ uvádza sa v zdôvodnení pozmeňujúceho návrhu. Podľa ďalšieho ustanovenia by obdobie starostlivosti o dieťa, teda materská a rodičovská dovolenka, nemalo mať negatívny vplyv na výšku starobného dôchodku.

„Predpokladá sa zavedenie takého výpočtu starobných dôchodkov, ktorý nebude znevýhodňovať rodičov, ktorí čerpali materskú, otcovskú a rodičovskú dovolenku, a tým bude kompenzovať aj zrovnoprávnenie tzv. veku odchodu do dôchodku mužov a žien,“ konštatuje predkladateľ návrhu.

Malo by ísť o obdobie troch rokov veku dieťaťa, čo je základné obdobie čerpania rodičovského príspevku.