Zrútený most Morandi v Janove nahradí nová konštrukcia, príčina nešťastia je po roku stále nejasná

Taliansky premiér Giuseppe Conte sľúbil, že nový most v talianskom Janove bude hotový do apríla. Nahradí Morandiho most, ktorý sa zrútil pred rokom, pričom o život prišlo 43 osôb.

V stredu sa pri príležitosti tohto tragického výročia konala v Janove emocionálna ceremónia. Conte povedal, že stavebné práce na novej konštrukcii pokračujú „sedem dní zo siedmich…a podľa odhadov by mal byť nový most prístupný do apríla 2020“.

Rok po zrútení mosta je príčina nešťastia stále nejasná. Prokuratúra ju stále vyšetruje a pripúšťa, že to mohla byť slabá údržba i možné konštrukčné chyby na 51-ročnej stavbe. Nový most navrhol známy janovský architekt Renzo Piano.