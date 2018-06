ZSE otvorila prvú nabíjaciu stanicu na prevádzke McDonald´s

BRATISLAVA 15. júna (WBN/PR) – Západoslovenská energetika otvorila prvú nabíjaciu stanicu v spolupráci so spoločnosťou McDonald´s na parkovisku reštaurácie v bratislavskom Lamači. V rámci spoločného projektu bude takto vybavených ďalších 17 prevádzok McDonald´s na celom Slovensku.

Na všetkých prevádzkach budú postavené tzv. DC rýchlonabíjacie stanice, ktoré poskytnú možnosti nabíjania všetkými konektormi ako sú CCS/CHAdeMO/Type 2. Komfort nabíjania je zabezpečený aj vďaka dvom vyhradeným parkovacím miestam pri každej nabíjacej stanici.

Spoločný projekt ZSE a McDonald´s vznikol s cieľom vybudovať verejné nabíjacie miesta tak, aby mali užívatelia elektromobilov zabezpečený nabíjací komfort bez akýchkoľvek obmedzení. Stanice sa stavajú v rámci celoeurópskych e-mobilných projektov EAST-E a FAST-E, ktorých je ZSE koordinátorom.

Cieľom projektu FAST-E je vybudovať 29 multištandardných rýchlonabíjacích staníc na území Českej republiky a Slovenska. Projekt EAST-E je realizovaný v rámci medzinárodného konzorcia spoločností ZSE (SK), GO4 s.r.o. (SK), E.ON Česká republika, s.r.o. (CZ) a Hrvatska elektroprivreda d.d. (HR). V týchto krajinách sa vybuduje spolu 62 nabíjacích staníc z čoho 57 multištandardných rýchlonabíjacích staníc a 5 stredne rýchlo nabíjacích staníc.

„Spoločnosť ZSE je zapojená do viacerých projektov, ktorých cieľom je rozvoj infraštruktúry, jednej z bariér rozvoja elektromobility. V rámci projektov by sa malo v horizonte troch rokov vybudovať v Európe vyše 500 nabíjacích staníc. Projektom so spoločnosťou McDonald chceme zákazníkom poskytnúť komfort nabíjania priamo v mestách, a umožniť im pohodlné nabíjanie všetkých druhov automobilov. Na konci tohto roka bude nabíjacou stanicou vybavených 18 prevádzok tejto siete,“ uviedol Marian Rusko, člen predstavenstva ZSE.

Nabíjacie stanice budú vybudované na prevádzkach McDonald´s v Bratislave, Trnave, Nitre, Trenčíne, Žiline, Zvolene, Banskej Bystrici, Prievidzi, Liptovskom Mikuláši, Martine, Košiciach, Prešove

„Téma udržateľnosti je spoločnosti McDonald’s blízka dlhodobo, preto podpora projektu elektromobility je ďalšou z aktivít, ktorou môžeme z pozície najväčšieho svetového reťazca reštaurácií prispieť k zlepšeniu životného prostredia,“ vysvetľuje Zuzana Svobodová, riaditeľka PR a komunikácie McDonald´s pre Českú republiku a Slovensko, a dodáva: „naši zákazníci tak budú mať možnosť dobiť energiu nielen svoju, ale aj tú vo svojich vozidlách.“

Marketingovým partnerom projektu je spoločnosť BMW Group, ktorá výrazne podporuje elektrifikáciu. Dôkazom je ocenenie Organizácie spojených národov udelením ceny Momentum for Change. Spoločnosť je jedným z vedúcich dodávateľov elektrifikovaných vozidiel v Európe. Aktuálne, s celkovým počtom deviatich elektrifikovaných modelov automobilov a jedného motocykla, má najširšie portfólio na trhu a s kumulatívnym predajom na úrovni už vyše 200 000 vozidiel. Do roku 2025 plánuje BMW Group ponúknuť až 25 elektrifikovaných modelov, 12 z nich bude čisto elektrických.

„BMW Group sa podieľa na niekoľkých projektoch budovania celoeurópskej nabíjacie siete a služieb pre elektrické vozidlá, či prémiového zdieľania elektromobilov v rámci car-sharingu. Vítame všetky aktivity spojené s rozširovaním staníc pre vodičov na Slovensku a zvyšovaným atraktívnosti ekologickej mobility,“ uviedol Michael Kordys, General Manager BMW Group Slovakia.

