ZSSK obnovuje spoločne s partnermi ďalšie medzištátne spoje

Národný dopravca obnoví od 13. 6. takmer všetky medzištátne spoje.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) z dôvodu postupného zlepšovania sa pandemickej situácie v SR, ako aj v okolitých krajinách, a tiež na základe ďalších dohôd s partnerskými dopravcami v zahraničí pristupuje v nasledujúcich týždňoch k ďalšiemu obnoveniu medzištátnych spojení do susedných krajín.

Naším cieľom je do 13. 6. 2021, kedy sa uskutoční 2. zmena Cestovného poriadku 2020/21, obnoviť prevádzku takmer všetkých medzištátnych vlakov ZSSK.

Postupné zavádzanie pozastavených vlakových spojení bude vyzerať nasledovne:

Od 1. 6. 2021

Vlak EC 130 Bathory (Budapest Nyug. – Bratislava hl. st. – Varšava – Terespol – Brest (BLR)) bude obnovený na takmer celej svojej trase; v pohraničnom úseku Terespol – Brest (BLR) zatiaľ nebude vedený;

Vlaky EC 272/273 a 274/275 Metropolitan (Praha hl. n. – Bratislava hl.st. – Budapest Nyug.) budú opätovne vedené na plnej trase.

Od 2. 6. 2021

Vlak EC 131 Bathory (Brest (BLR) – Terespol – Varšava – Bratislava hl. st. – Budapest Nyug.) začne premávať na takmer celej svojej trase; v pohraničnom úseku Brest (BLR) – Terespol zatiaľ nebude vedený.

Od 13. 6. 2021

Vlak Ex 144 Ostravan bude opätovne vedený na plnej trase Žilina – Ostrava – Praha hl. n., vlak bude vedený s pôvodnými obmedzeniami, teda reálne začne premávať 14. 6. 2021;

Vlak Ex 145 Ostravan bude opätovne vedený na plnej trase Praha hl. n. – Ostrava – Žilina, tiež vedený s pôvodnými obmedzeniami;

Vlak R 340 Fatran bude opätovne vedený na plnej trase Banská Bystrica – Žilina – Ostrava.

Vlak EN 443 SLOVAKIA bude opätovne vedený v celej trase Praha hl. n. – Humenné

z dôvodu výluky na českom území bude mať vlak skorší odchod z Prahy o cca 90 minút à Praha hl. n. odchod 20:48 (uvedená zmena trasy bude platiť od 13./14.júna – 30./31.augusta 2021);

v dňoch 30. 6. /1. 7., 1./2. 7., 31. 7./1. 8. bude mať vlak 443 inú trasu v úseku Ostrava-Svinov – Bohumín (výlukový cestovný poriadok zasielame v prílohe).

Od 14. 6. 2021

Vlak R 341 Fatran bude opätovne vedený na plnej trase Ostrava – Žilina – Banská Bystrica;

Vlak EN 442 SLOVAKIA bude opätovne vedený v celej trase Humenné – Praha hl. n.

S medzinárodnými spojmi sa obnovuje aj radenie vybraných vozňov, konkrétne:

priamy lôžkový vozeň č. 380 na relácii Prešov – Košice – Zvolen – Bratislava hl. st. – Brno – Praha hl. n. vedený vo vlakoch R 800/EC 282 začal premávať od 16. 5. 2021 v smere z Prešova do Prahy a 17. 5. 2021 vo vlakoch EC 283/R 801 v smere z Prahy do Prešova;

priamy vozeň druhej triedy na sedenie č. 259 na relácii Budapest Nyug. – Bratislava hl. st. – Berlín vo vlaku EN 476 začne premávať od 24./25. 5. 2021;

priamy vozeň druhej triedy na sedenie č. 352 na relácii Budapest Nyug. – Bratislava hl. st. – Varšava vo vlaku EN 476 začne premávať od 26./27. 5. 2021;

priamy vozeň druhej triedy na sedenie č. 259 na relácii Berlín – Bratislava hl. st. – Budapest Nyug. vo vlaku EN 477 začne premávať od 25./26. 5. 2021;

priamy vozeň druhej triedy na sedenie č. 352 na relácii Varšava – Bratislava hl. st. – Budapest Nyug. vo vlaku EN 477 začne premávať od 25./26. 5. 2021;

v priebehu mesiaca jún budú vo vlaku EN 476/477 postupne nasadzované aj lôžkové a ležadlové vozne do/z Berlína/Varšavy/Prahy;

Vo vlakoch EN 442/443 bude radený autovozeň na relácii Košice – Praha hl. n.; ďalšie autovozne na reláciách Poprad – Praha a Humenné – Praha budeme nasadzovať podľa dopytu.

Predpokladáme, že predpredaj cestovných dokladov do vlakov 442/443 spustíme do konca tohto týždňa. Cestujúci môžu na kúpu lístkov využiť hneď niekoľko možností, a to ktorúkoľvek osobnú pokladnicu ZSSK, mobilnú aplikáciu Ideme vlakom, SMS lístok, alebo e-shop ZSSK.

Po obnovení väčšiny medzištátnych vlakov naďalej zostávajú pozastavené spoje:

Košice – Mukačevo;

Košice – Čierna nad Tisou – Čop;

Poprad-Tatry – Muszyna;

vlaky SC 242/243 Pendolino Košičan na relácii Košice – Praha hl. n..

ZSSK s partnerskými dopravcami intenzívne rokuje o ich zavedení. Zároveň pripomíname, že cestujúci musia naďalej dodržiavať protipandemické a hygienické opatrenia nariadené jednotlivými krajinami, preto odporúčame sledovať web www.korona.gov.sk alebo si pred cestou overiť aktuálne obmedzenia na https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach.

Všetky aktuálne informácie a opatrenia pravidelne zverejňujeme na https://www.zssk.sk/koronavirus/.

Informačný servis