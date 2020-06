ZSSK od pondelka 15. 6. obnovuje medzištátnu dopravu s Rakúskom a spúšťa prvý pár vlakov InterCity

Od 20.6. ZSSK zavedie nový priamy spoj z Bratislavy do rakúskych Álp.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) na základe postupného uvoľňovania opatrení spúšťa po Českej republike od 15. júna 2020 v plnom rozsahu aj medzištátnu dopravu s Rakúskom. Na obnovenie spojenia nadväzuje tiež znovuzavedenie jedného páru vlakov InterCity (IC) vedených v komerčnom režime do/z Viedne. Obnovenie medzištátnej dopravy s ostatnými štátmi, ktoré susedia so Slovenskom, sa predpokladá na konci júna a začiatkom júla.

Obnovenie medzištátnej dopravy s Rakúskom (ZSSK – ÖBB)

Od pondelka 15. 6. 2020 budú premávať tieto spoje:

IC 44 (Košice 07:11 – Bratislava hl. st. 11:51 | 12:01 – Wien Hbf. 13:21),

IC 45 (Wien Hbf. 14:42 – Bratislava hl. st. 15:58 | 16:06 – Košice 20:42),

rjx 167 (Zürich HB 12:40 – Wien Hbf. 20:30 | 20:42 – Bratislava hl. st. 21:51),

všetky vlakové spojenia na linke Bratislava-Petržalka – Kittsee – Wien Hbf. – (Deutschkreutz),

všetky vlakové spojenia na linke Bratislava hl. st. – Marchegg – Wien Hbf.

Od utorka 16. 6. 2020 premáva aj spoj:

Rjx 160 (Bratislava hl. st. 06:10 – Wien Hbf. 07:18 | 07:30 – Zürich HB 15:20).

Predpredaj rezervácií na vlaky IC 44 a IC 45 bude spustený od štvrtka 11. 6. 2020. Vo vlakoch IC 44 a IC 45 bude cestujúcim k dispozícii balená voda (0,5 l) a z dôvodu zvýšenia bezpečnosti s ohľadom na situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 nebude dočasne poskytovaná denná tlač. Zákazníkom v 1. triede bude poskytovaný aj teplý nápoj.

Poznámka: Od soboty 20. 6. 2020 bude premávať aj nový priamy spoj z Bratislavy do rakúskych Álp (Mürzzuschlagu). Nový pár vlakov REX 1979 a REX 1978 na trase Bratislava Petržalka – Wien Hbf. – Wiener Neustadt – Semmering – Mürzzuschlag bude odchádzať zo ŽST Bratislava Petržalka celoročne počas víkendov o 6:11 s príchodom do ŽST Mürzzuschlag o 9:09. V opačnom smere bude REX 1978 odchádzať z Mürzzuschlagu o 16:46, s príchodom v Bratislave o 19:44. Toto spojenie bude v lete atraktívne najmä pre vyznávačov vysokohorskej turistiky a v zime pre lyžiarov vzhľadom na blízkosť lyžiarskych stredísk Stuhleck a Hirschenkogel.

Obnovenie medzištátnej dopravy s Maďarskom (ZSSK – MÁV)

Vzhľadom na rozhodnutie maďarských štátnych autorít je predpoklad obnovenia verejnej osobnej medzištátnej vlakovej dopravy medzi Slovenskom a Maďarskom k 1. 7. 2020. Doprava by mala byť k tomuto dátumu obnovená na všetkých troch hraničných priechodoch s osobnou dopravou (Rusovce – Rajka, Štúrovo – Szob, Čaňa – Hidasnémeti).

Obnovenie medzištátnej dopravy s Poľskom (ZSSK – PKP)

Predpoklad obnovenia verejnej osobnej medzištátnej vlakovej dopravy medzi Slovenskom a Poľskom je k 22. 6. 2020. Doprava by mala byť k tomuto dátumu obnovená na všetkých troch hraničných priechodoch s osobnou dopravou (Skalité – Zwardoń, Plaveč – Muszyna, Medzilaborce – Łupków).

K uvedenému dátumu (22. 6. 2020) sa predpokladá aj spustenie tranzitného páru vlakov EC 130 Bathory a EC 131 Bathory (Budapešť – Bratislava – Bohumín – Varšava – Terespol). V období od 22. 6. do 1. 7. 2020 budú uvedené vlaky vedené len na trase Nové Zámky – Bohumín (od 22. 6. 2020 s možnosťou prestupu v Bohumíne do náhradnej súpravy smer Warszawa – Terespol). Priame vozne do/z Poľska v nočných vlakoch EN 476 Metropol a EN 477 Metropol (Budapešť – Břeclav) nebudú zatiaľ do odvolania v prevádzke.

Poznámka: Vlaky Os 4470 a Os 4473 (Skalité – Skalité-Serafínov) začnú premávať aj v pracovné dni po obnovení dopravy s Poľskom.

Obnovenie medzištátnej dopravy s Ukrajinou (ZSSK – UZ)

Vzhľadom na stále pretrvávajúce karanténne opatrenia bude medzištátna osobná doprava medzi Slovenskom a Ukrajinou v plnom rozsahu obnovená až po zrušení karanténnych a ďalších opatrení na obidvoch stranách hranice – predbežný predpoklad k 1. 7. 2020.

Poznámka: Počas prechodného obdobia môže byť obmedzený predaj rezervácií na medzištátne spojenia.

Obnovenie medzištátnej dopravy s Českom (ZSSK – ČD)

Nočné vlaky EN 442 Slovakia a EN 443 Slovakia (Praha – Humenné) nie sú vedené, predpoklad spustenia vlaku EN 443 je k 26. 6. 2020 a vlaku EN 442 k 27. 6. 2020. Oba nočné vlaky budú radené z moderných lôžkových vozňov, v ktorých sa nachádzajú aj oddiely Deluxe.

Poznámka: Vlaky Os 5427 (Trenčianska Teplá – Trenčín) a Os 5428 (Trenčianska Teplá – Horné Srnie) budú naďalej zrušené bez náhrady až do 4. 9. 2020 (súvisí to s medzištátnymi spojeniami, ktoré tiež nepremávajú).

ZSSK pravidelne zverejňuje všetky informácie na https://www.zssk.sk/aktuality/.

