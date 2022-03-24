ZSSK pre nízke počty cestujúcich z Ukrajiny utekajúcich pred vojnou dočasne ruší evakuačný vlak do Bratislavy

Posledná jazda vlaku Ex 30028 z Košíc do Bratislavy sa uskutočnila 24. 3.

Останній курс поїзда Ex 30028 з Кошице до Братислави відбувся 24 березня.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) oznamuje, že z dôvodu nízkeho počtu ukrajinských cestujúcich od 25. 3. 2022 dočasne prerušuje jazdu mimoriadneho evakuačného vlaku Ex 30028 (Košice 2:30 – Bratislava hl. st. 7:52), ktorý ZSSK zaviedla na bezplatnú prepravu pre občanov Ukrajiny utekajúcich pred vojnou. Posledná jazda vlaku bola dňa 24. 3. 2022.

V prípade zvýšenej potreby a mobility občanov Ukrajiny bude evakuačný vlak Ex 30028 opätovne zavedený, na čo cestujúcich včas upozorníme. Obyvatelia Ukrajiny môžu naďalej využiť vlaky z Čopu do Košíc, ktoré premávajú od 9. 3. 2022 bez zmeny na dennej báze:

mimoriadny denný vlak Os 8861 (Čop 10:35 – Košice 13:00) s kapacitou 240 miest,

v prípade, že nebudú vedené mimoriadne humanitárne vlaky z Českej republiky, ZSSK zavedie vlak kategórie RR 961 ZAKARPATIA (Čop 15:50 – Košice 18:13) s kapacitou rovnako 240 miest.

Všetky potrebné informácie aj v Ukrajinčine nájdete tu – https://www.zssk.sk/ukrajina/.

Словацька залізнична компанія (ZSSK) повідомляє, що через малу кількість українських пасажирів з 25 березня 2022 року тимчасово призупиняє курсування спеціального евакуаційного поїзда Ex 30028 (Кошице 2:30 – Братислава, 7:52). Спочатку ЗССК запустив потяг для безкоштовного перевезення громадян України, які рятуються від війни. Останній поїзд був 24 березня 2022 року.

У разі підвищеної потреби та мобільності громадян України евакуаційний поїзд Ex 30028 буде оновлено, про що ми вчасно попередимо пасажирів. Жителі України все ще можуть користуватися потягами Чоп – Кошице, які курсують з 9 березня 2022 року без пересадок щодня:

щоденний спеціальний поїзд Os 8861 (Чоп 10:35 – Кошице 13:00) місткістю 240 місць,

якщо позачергових гуманітарних потягів з Чехії не буде, ZSSK запровадить поїзд категорії RR 961 ZAKARPATIA (Чоп 15:50 – Кошице 18:13) місткістю тих же 240 місць.

Всю необхідну інформацію, також українською мовою, можна знайти на сайті тут – https://www.zssk.sk/ukrajina/.

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