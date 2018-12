ZSSK rozžiari betlehemským svetlom viac ako 330 železničných staníc a zastávok na Slovensku

BRATISLAVA 20. decembra 2018 (WBN/PR)

Skautov odvezie po Slovensku 26 vlakov ZSSK

Betlehemské svetlo poputuje s podporou národného dopravcu po takmer 2 300 km tratí

Národný dopravca Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) s radosťou podporuje aj v roku 2018 myšlienku vianočného posolstva pokoja, lásky, mieru a jednoty prostredníctvom šírenia betlehemského svetla do miest a obcí po celom Slovensku. Hliadky skautov so svetlom prepraví v sobotu 22. decembra 2018 spolu 26 vlakov (2 rýchliky, 1 regionálny rýchlik, 2 regionálne expresy a 21 osobných vlakov) po takmer 2 300 kilometroch tratí do viac ako 330 staníc a zastávok.

Prvé svetlo priniesol tesne pred Vianocami roka 1 099 z betlehemskej baziliky mladý križiak po oslobodení Betlehema križiackou výpravou do svojho rodného mesta – Florencie. Sviecu umiestnili v kostole, odkiaľ si potom svetlo odpaľovali ostatní obyvatelia.

Na Slovensku prvýkrát prevzali oficiálne betlehemské svetlo skauti v roku 1 990 z Rakúska a odvtedy ho s pomocou železničiarov každoročne distribuujú po celej krajine. „V ZSSK si vážime skutočnosť, že už 29 rokov sme hrdým partnerom Slovenského skautingu, ktorý podporujeme pri preprave betlehemského svetla vlakmi po celej krajine. Toto svetlo nesie posolstvo vychádzajúce zo základných ľudských hodnôt. Posolstvo pokoja, lásky, mieru, porozumenia chce prostredníctvom svetla ľudí spájať, nie rozdeľovať,“ povedal Filip Hlubocký, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK.

Betlehemské svetlo sa pomocou skautov dostane aj do obcí bez vlakového spojenia, ako aj do nemocníc, azylových domov, domovov sociálnej a opatrovateľskej starostlivosti. Budú ho rozdávať veriacim na predvianočných svätých omšiach, bohoslužbách a pobožnostiach, doručia ho aj na pomyselnú strechu Slovenska, na Lomnický štít. Aj vďaka slovenským skautom svetlo tradične putuje tiež cez celé Poľsko, pobaltské krajiny a Rusko až na Sibír.

Vlaky s betlehemským svetlom:

R 605 Dargov (Bratislava 10:13 – Košice 15:53)

R 811 Sitno (Bratislava 08:04 – Košice 14:37)

RR 823 Kráľova Hoľa (Banská Bystrica 15:35 – Margecany 19:16)

REX 1725 Remata (Bratislava 14:36 – Prievidza 17:27)

REX 1909 Laborec (Košice 17:01 – Humenné 18:33)

Os 2020 (Bratislava 14:16 – Kúty 15:20)

Os 2478 (Kúty 15:23 – Skalica 15:53)

Os 2625 (Kúty 15:33 – Trnava 17:01)

Os 3114 (Nové Mesto nad Váhom 11:26 – Myjava 12:15)

Os 3823 (Trnava 15:28 – Galanta 15:55)

Os 3918 (Žilina 12:48 – Čadca 13:26)

Os 5416 (Trenčianska Teplá 11:52 – Horné Sŕnie 12:02)

Os 5620 (Vrútky 13:19 – Turčianske Teplice 13:56)

Os 5823 (Šurany 14:16 – Zlaté Moravce 15:24)

Os 5918 (Levice 13:11 – Štúrovo 14:16)

Os 6123 (Hronská Dúbrava 15:22 – Banská Štiavnica 15:52)

Os 7544 (Zvolen 14:25 – Horná Štubňa 15:33)

Os 7919 (Kraľovany 13:37 – Trstená 15:28)

Os 8166 (Poprad-Tatry 15:02 – Štrbské pleso 16:10)

Os 8323 (Poprad 14:46 – Stará Ľubovňa 16:00)

Os 8522 (Košice 15:36 – Lipany 16:56)

Os 8820 (Čierna nad Tisou 18:01 – Košice 19:54)

Os 8931 (Humenné 18:37 – Medzilaborce mesto 19:50)

Os 9120 (Humenné 19:34 – Prešov 21:07)

Os 9215 (Prešov 16:24 – Bardejov 17:31)

Os 9423 (Humenné 18:37 – Stakčín 19:24)

Viac informácií o betlehemskom svetle sa nachádza na stránke www.svetlo.skauting.sk.

