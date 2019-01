ZSSK víta snahu ministra Érseka sústrediť sa na modernizáciu infraštruktúry – zastarané a pomalé trate zvyšujú potrebný počet koľajových vozidiel o 20 – 30 %

BRATISLAVA 9. januára 2019 (WBN/PR) – Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) víta snahu ministra dopravy a výstavby SR Arpáda Érseka sústrediť sa na modernizáciu železničnej infraštruktúry.

Pripomíname, že od roku 1988 nebola na Slovensku postavená ani jedna nová trať. Pritom zastarané pomalé trate, frekventované, no neelektrifikované, úseky, jednokoľajky, „úzke hrdlá“ v železničných staniciach a pri významných uzloch podľa hrubého prepočtu našich odborníkov zvyšujú potrebný počet našich vozidiel o 20 – 30 %. Inými slovami, keby boli kľúčové trate a uzly zrekonštruované, mohli by sme najstaršie a najporuchovejšie vozidlá vyradiť a sústrediť sa na opravy a rekonštrukcie tých najperspektívnejších vozidlových sérií. O pohodlí, znížení meškaní a vyššej rýchlosti, z ktorej by profitovali cestujúci i životné prostredie, ani nehovoriac.

Vozbu vlakov osobnej dopravy (plynulosť dopravy, včasnosť spojov a dĺžku meškaní) všeobecne ovplyvňuje stav infraštruktúry, či už z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok alebo technického stavu. Veľmi často sa vyskytujú obmedzenia traťových rýchlostí práve pre nepriaznivý stav infraštruktúry (a to v rámci celého Slovenska), keď je prevádzková rýchlosť znížená dokonca iba na 10km/h. Takýto stav evidujeme aj na tzv. „Zvolensku“, konkrétne na trati Zvolen – Šahy, kde bola od nového roku obnovená železničná doprava osobných vlakov.

V Bratislave by pomohlo zokruhovanie infraštruktúry či stanica Filiálka, v Košiciach napríklad zdvojkoľajnenie trate Kysak – Prešov. Zároveň netreba zabudnúť na celú južnú trasu, ktorej veľká časť je neelektrifikovaná alebo jednoducho extrémne zastaraná. Určite výrazným posunom vpred by bolo aj vybudovanie trasy medzi Nitrou a Trnovcom nad Váhom, ktoré by dokázalo skrátiť čas jazdy medzi Nitrou a Bratislavou o zhruba polovicu na približne 50 minút.

Viac v priloženej prezentácii.

Pripomíname úspešné tendre a investície:

25 ks moderných elektrických jednotiek

celkový objem: 160 miliónov eur

predpokladané dodanie: v roku 2020 (pozn.: dva roky od účinnosti zmluvy – 2018)

nasadzovanie: Žilinský kraj

21 ks dieselmotorových jednotiek

celkový objem: 77 miliónov eur

predpokladané dodanie prvých vozidiel: druhý kvartál roka 2019

nasadzovanie: Banskobystrický samosprávny kraj

päť nových hybridných vlakov a jeden multifunkčný rušeň

celkový objem eur: 39,5 milióna eur

predpokladané dodanie: grafikon 2020/2021

nasadzovanie: Tatry

35 ks novovyrobených osobných vozňov radu Bmpz a Ampz

celkový objem eur: cena za 1 ks = približne 1,87 milióna eur

predpokladané dodanie: v priebehu rokov 2018 – 2021

nasadzovanie: diaľková doprava

50 ks modernizovaných osobných vozňov radu Bmz

celkový objem eur: cena za 1 ks = 750-tisíc eur

predpokladané dodanie: v priebehu rokov 2018 – 2021

nasadzovanie: diaľková doprava (Žilina – Praha; Bratislava – Košice)

renovácia vo vlastnej réžii – 31 ks diaľkových vozňov (13 vozňov Apeer a 18 vozňov Bpeer)

celkový objem eur: 3,1 milióna eur (predpokladané náklady na 1 vozeň = 100-tisíc eur)

dodanie: zákazka má byť hotová do konca roka 2018

nasadzovanie: diaľková doprava (Budapešť – Košice; Ostrava – Žilina – Banská Bystrica; Praha – Žilina; Bratislava – Zvolen – Košice; Bratislava – Žilina – Košice)

8 ks motorových jednotiek, nazývaných Mravce

celkový objem eur: 11 055 752 eur

dodanie: do konca roka 2017

nasadzovanie: vybrané trasy v okolí Zvolena

strediská technicko-hygienickej údržby – pripravovaná realizácia

tri strediská – Nové Zámky, Zvolen, Humenné

celkový objem eur: približne 100 miliónov eur

Tomáš Kováč

riaditeľ odboru komunikácie a hovorca