Zúbková víla mieri do sveta ľudí a na plátna kín v novom animovanom filme

Aké čarovné musí byť vílou! Plniť deťom želania a užívať si svoje magické schopnosti! S veľkou mocou ale prichádza aj veľká zodpovednosť, ako to poznáme nielen z rozprávok. Hrdinka jednej z najnovších sa o tom presvedčí na vlastnej koži. Podarí sa jej dokázať, že má na to, aby sa stala skutočnou zúbkovou vílou? Alebo si zavarí tak, že sa jej sen už nikdy nesplní? Všetci fanúšikovia a fanúšičky animovaných dobrodružstiev sa dozvedia odpovede v kinách vo filme Zúbková víla od 19. januára.

Foto: Continental film

Violetta, večne zvedavá a rozmarná víla sa chce stať zúbkovou vílou, no stále nedokáže vykúzliť hračky, ktoré by mala deťom nechať za zúbky. Veľká skúška sa blíži a zúbkovými vílami sa môžu stať len tí snaživci a snaživky, čo úspešne zložili skúšku. Violetta zlyhá, no napriek tomu bez povolenia odchádza do ľudského sveta. Všetko sa pokazí, keď sa kvôli nehode nedokáže vrátiť do sveta víl, a tak je nútená požiadať o pomoc malé dievčatko Maxie.

Akoby Maxie nemala svojich starostí dosť – práve sa presťahovala, zvyká si na nových členov rodiny a mestské prostredie, v ktorom jej chýba milovaná príroda. Ak si však na novú kamarátku z iného sveta nájde čas, budú sa môcť navzájom veľa naučiť. A okrem toho, že pomôžu sebe navzájom, zachránia možno ešte oveľa viac.

Foto: Continental film

Animovaný film Zúbková víla príde do kín v slovenskom znení a tešiť sa môžeme na známe dabingové hlasy Gabiky Škrabákovej, Dáriusa Kočiho, Ivana Šandora, Martiny Kaprálikovej či Lenky Debnárovej. Luxembursko-nemeckú snímku na slovenské plátna prinesie distribučná spoločnosť Continental film.

Informačný servis