Zuckerberg vyzval na väčšiu reguláciu internetu, GDPR by mali prijať aj ďalšie krajiny sveta

NEW YORK 31. marca (WebNoviny.sk) – Generálny riaditeľ spoločnosti Facebook Mark Zuckerberg vyzval na posilnenie vonkajšej regulácie v niekoľkých oblastiach, v ktorých sa firma prevádzkujúca sociálnu sieť v uplynulých rokoch dostala do problémov, a to v oblasti škodlivého obsahu, čestnosti volieb, ochrany súkromia a prenosnosti údajov.

Škodlivý obsah na minime

V článku v sobotňajšom vydaní denníka Washington Post Zuckerberg uviedol, že v dohľade nad internetom by mali byť skôr aktívnejšie vlády a regulátori ako súkromné firmy, ako je Facebook.

Viac regulácie v tom, čo predstavuje škodlivý obsah, by mohlo „stanoviť základnú čiaru“ v otázke, čo je zakázané a vyžadovať od firiem, aby budovali systémy s cieľom udržiavať škodlivý obsah na úplnom minime, napísal šéf Facebooku.

Dodal, že také pravidlá, ako je všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR), ktoré vlani nadobudlo platnosť v Európe, by sa mali prijať aj inde vo svete.

Kritika po útoku v Christchurchi

Článok v denníku Washington Post Zuckerberg zverejnil niekoľko dní po tom, ako bol Facebook terčom kritiky, keď útok na Novom Zélande, pri ktorom zahynulo 50 ľudí, bol na sociálnej sieti naživo odvysielaný.+

Zuckerberg a ostatní „si začínajú uvedomovať, že divoký, Divoký západ internetu minulosti je v týchto dňoch už preč“, povedal Tim Bajarin, šéf poradenskej spoločnosti Creative Strategies. „A internet a hlavne stránky sociálnych médií teraz potrebujú podrobnejší dohľad vládnych inštitúcií,“ dodal.