Župan predáva nemocnice a likviduje letisko, vraví Viskupič a žiada od Mikuša odpočet práce

TRNAVA 26. septembra (WebNoviny.sk) – Kandidátovi na predsedu Trnavského samosprávneho kraja Jozefovi Viskupičovi (OĽaNO, SaS, KDH, OKS, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska) chýba odpočet práce terajšieho predsedu Tibora Mikuša.

„Chcel by som vedieť, kde je ambícia vystavať vo Voderadoch Národné olympijské centrum, ktoré sa ´stavalo´ iba počas predvolebnej kampane v roku 2013 a po nej zostalo ticho. V roku 2016 sa areál kaštieľa predal. Zároveň by som chcel v odpočte počuť, čo s piešťanským letiskom. Pretože vyzerá to tak, že náš župan predáva nemocnice, predáva kaštiele, likviduje letisko, nepočujem ani odpočet, ani zámery. Vyzývam týmto dosluhujúceho župana, aby prišiel so slušným, ľudským a chlapským odpočtom svojej práce,“ povedal v utorok v Trnave Viskupič.

Politik chce stabilizovať financie kraja

Ďalších uchádzačov o post predsedu Trnavského samosprávneho kraja vyzval, aby predstavili svoj program. On sám zverejnil volebný program so sloganom Spolu tvoríme kraj.

Viskupič považuje za nevyhnutné vo volebnom období 2017 – 2022 stabilizovať finančnú situáciu Trnavského samosprávneho kraja a postupne znižovať záväzky z minulosti. Jedným z mechanizmov na dosiahnutie tohto cieľa by malo byť zriadenie Rady pre zdravé financie a investície podľa vzoru Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.

Medzi jeho priority patrí aj zriadenie participatívneho rozpočtu, v rámci ktorého by si ľudia sami definovali priority vo svojich regiónoch, mestách a obciach. Participatívny rozpočet by sa tvoril zdola, čím by sa podľa Viskupiča krajská samospráva priblížila k ľuďom.

Aktívny v oblasti infraštruktúry

Samosprávny kraj vedený jeho predsedom musí byť podľa Viskupiča aktívnejší v oblasti dopravnej infraštruktúry. Predseda podľa neho nesmie byť pasívny ani pri takých problémoch, akými sú obchvat Senice alebo Holíča, riešenie dopravnej situácie v Hlohovci v súvislosti s mostom cez Váh alebo podpora dopravy v južných okresoch. Viskupič svoj volebný program zverejnil na www.trnavskyzupan.sk.

Okrem neho sa o kreslo predsedu Trnavského samosprávneho kraja uchádzajú aj podpredseda kraja József Berényi (SMK – MKP), riaditeľ organizácie sluchovo postihnutých Jaroslav Cehlárik (NEKA), terajší predseda samosprávneho kraja Tibor Mikuš (NEKA), lekár Márius Novák (Nový parlament) a štátny tajomník ministerstva kultúry Konrád Rigó (Most – Híd).