Zuzana Čaputová chce Slovensko pripravené na druhú vlnu koronavírusu, naznačila potrebné kroky

Prezidentka Zuzana Čaputová sa informovala u ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO) a hlavného hygienika Jána Mikasa o pripravenosti Slovenska na druhú vlnu pandémie. Tí ju uistili, že na prípravách sa pracuje a počet testovaní sa opätovne zvýši. Hlava štátu to uviedla vo svojom profile na sociálnej sieti.

Uchránili sme tisíce životov

Čaputová zároveň vyjadrila presvedčenie, aby sa v prípravách na druhú vlnu pandémie nepoľavovalo a aby bol čo najskôr pripravený systém účinného testovania. Práve to je totiž podľa nej dôležité v prípade nárastu počtu infikovaných. Slovensko by tak zvládlo situáciu bez opätovného uzatvorenia krajiny, firiem, inštitúcií a prevádzok.

Podľa prezidentky Čaputovej zvládlo Slovensko prvú vlnu pandémie najmä vďaka disciplíne ľudí a rýchlemu zavedeniu tvrdých opatrení. „Cena bola vysoká, no primeraná tomu, čo sme uchránili. Životy a zdravie tisícov spoluobčanov. Lenže, zatiaľ čo prvá vlna nás mohla prekvapiť, na prípadnú druhú vlnu už musíme byť pripravení. Zaviesť naspäť najprísnejšie obmedzenia by bola najkrajnejšia možnosť,“ uviedla hlava štátu s tým, že Slovensko by sa už malo vyhnúť takémuto scenáru.

Je potrebný inteligentný systém

Čauputová zdôraznila, že je potrebné venovať všetku potrebnú energiu do príprav inteligentného systému, ktorý dovolí efektívne identifikovať chorých a testovať všetkých, s ktorými prišli do kontaktu.

Hlava štátu pripomenula, že počas nedele 21. júna svet zaznamenal najvyšší denný nárast prípadov ochorenia od vypuknutia pandémie. „Telefonovala som preto s ministrom vnútra a hlavným hygienikom, aby som sa informovala o stave príprav na prípadný návrat pandémie. Uistili ma, že sa na prípravách pracuje a že počet testovaní sa opätovne zvýši,“ informovala Čaputová.