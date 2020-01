Zuzana Čaputová privítala na obede bývalých prezidentov, riešili nárast extrémizmu či zmenu volebného systému

Zmena volebného systému, aktuálna politická situácia na Slovensku alebo zahraničná politika. To boli témy o ktorých sa rozprávali exprezidenti Rudolf Schuster, Ivan Gašparovič a Andrej Kiska so súčasnou hlavou štátu Zuzanou Čaputovou na tradičnom novoročnom obede. Bývalí prezidenti sa zhodli, že volebný systém treba zmeniť na pôvodný – tri plus jeden (východ, stred, západ a Bratislava). Čaputová sa vyjadrila aj k aktuálnym politickým témam.

Nárast extrémizmu je chybou posledných vlád

Nárast preferencií strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) bola tiež jednou z tém, na ktorú diskutovali prezidenti. Andrej Kiska si myslí, že je to predovšetkým chyba posledných vlád. „Extrémizmus rastie vďaka tomu, že nám nefunguje dobre spoločnosť. Na tom sme sa zhodli všetci. Táto vláda sa rozhodla, že bude hrádza proti extrémizmu, no zlyháva nám spravodlivosť, zdravotníctvo. Takže ak si kladieme otázku, prečo nám stúpa extrémizmus, tak to je vďaka posledným rokom,” povedal Kiska, ktorého strana Za ľudí kandiduje do parlamentu.

Čaputová vysvetlila, že ak by ĽSNS vyhrala voľby, z úcty k voličom by sa s predstaviteľom jeho strany stretla. „To ale neznamená, že by som takúto vládu menovala. Pretože druhým predpokladom je väčšina v parlamente a to si musíme počkať na výsledok volieb, ktorá strana bude schopná vytvoriť koalíciu s dostatočnou podporou,“ dodala. Prezidentka reagovala aj na žiadosť vlády, aby Slovensko nepristúpilo k Istanbulského dohovoru. „Rozhodla som sa, že si nechám spraviť právnu analýzu z hľadiska tých procesných krokov, čo ako prezidentka môžem urobiť,” uviedla.

Na prepustenie z väzby obvineného bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku sa prezidentom reagovalo ťažko, pretože správa k nim dorazila iba pár minút pred brífingom. „Ak obvinenie platí ďalej, tak je vznesené v dvoch vážnych skutkoch, vzhľadom na funkciu, ktorú vykonával. No trošku ma to prekvapilo,” reagovala Čaputová. Podľa Andreja Kisku bývalý generálny prokurátor absolútne zlyhal. Exprezident dodal, že je touto správou nemilo prekvapený.

Zmena volebného systému by prospela

Bývalí prezidenti sa zhodli, že Slovensku by prospela zmena volebného systému. „Roky rokúce som zástanca systému tri plus jeden. Ja si myslím, že nás k tomu donúti aj realita. A je to dobré, že aj strana pána Kisku to má v programe. Nesúhlasím s názorom pána Kisku, to on súhlasí s mojím,” zavtipkoval Gašparovič. Schuster s ním súhlasil, pretože to je podľa neho overený systém, ktorý fungoval roky. Kiska sa potešil, že jeho predchodcovia majú rovnaký názor ako on.

Schuster dúfa, že po voľbách dôjde k zmene. „Najdôležitejšia je účasť, verím, že dôjde k zmene. Pretože tých problémov tam bolo dosť. Keď niekto je tak dlho pri moci pri tých právomociach, čo majú premiéri, vždy to skončilo veľmi nedobre,” tvrdí. Gašparovič si ale myslí, že zostaviť vládu bude veľmi náročné, pretože politické strany majú rozdielne názory na takmer všetky témy. „Nerád to hovorím, ale mám obavy,” uzavrel.