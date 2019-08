Zuzana Čaputová sa v Rakúsku pripojila k iniciatíve prezidenta, hovorí o odpovedi na rast extrémizmu

Prezidentka Zuzana Čaputová sa pripojila k iniciatíve rakúskeho prezidenta Alexandra Van der Bellena, v ktorej vyzýva na posilnenie ambícií v boji proti klimatickej kríze.

Uviedla to Čaputová po stretnutí so svojím rakúskym kolegom vo Viedni s tým, že nie je tajomstvom, že ich spája spoločný záujem o ochranu životného prostredia.

Slovenská prezidentka na svojej prvej oficiálnej návšteve Rakúska pripomenula, že obe krajiny sa ako jediné v regióne prihlásili k bezuhlíkovej budúcnosti do roku 2050 a prijímajú konkrétne opatrenia.

„Transformácia na moderné a klimaticky udržateľné hospodárstvo bude vyžadovať viac než len zmenu v technológiách, priemysle alebo energetike. Potrebujeme zmierniť sociálne dopady na našich obyvateľov. A tiež posilniť sociálnu stabilitu pre všetkých občanov Európskej únie, bez ohľadu na to, v ktorej členskej krajine pracujú. Lebo to je dnes to, čo našich občanov trápi. Som presvedčená, že takéto opatrenia sú efektívnou odpoveďou aj na súčasný nárast populizmu a extrémizmu v Európe,“ uzavrela na svojom facebookovom profile prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová.