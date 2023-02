Zuzana Čaputová zaslala tureckému prezidentovi v súvislosti s ničivým zemetrasením sústrastný telegram

Prezidentka Zuzana Čaputová zaslala v pondelok tureckému prezidentovi Recepovi Tayyipovi Erdoganovi v súvislosti s ničivým zemetrasením sústrastný telegram.

V mene občanov Slovenskej republiky prezidentka v telegrame vyjadrila úprimnú sústrasť rodinám a blízkym obetí a zraneným zaželala skoré uzdravenie. Informoval hovorca hlavy štátu Martin Strižinec.

My thoughts and condolences to everyone affected by the devastating earthquake in #Türkiye and Syria. #Slovakia stands ready to help.

— Zuzana Čaputová (@ZuzanaCaputova) February 6, 2023