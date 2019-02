Zuzana Rehák Štefečeková začala sezónu ziskom striebra na Qatar Open

DAUHA 25. februára (WebNoviny.sk) – Slovenská reprezentantka v športovej streľbe Zuzana Rehák Štefečeková začala novú sezónu pódiovým umiestnením. Na medzinárodných pretekoch v brokových zbraniach Qatar Open 2019 v katarskej Dauhe si počas víkendu vystrieľala 2. miesto v trape žien.

Rehák Štefečeková spokojná so striebrom

Členka ŠCP Bratislava po kvalifikačnom výkone 118 terčov (22-23-24-24-25) prenikla do finálovej šestice vďaka úspešnému rozstrelu. Vo finále trafila 40 terčov, pričom nestačila len na Silvanu Mariu Stancovú z Talianska (44).

„Môžem povedať, že so striebrom som nadmieru spokojná. Základná časť bola veľmi uspokojivá. Cez rozstrel som prešla do finále, v ktorom som bojovala až do konca a vyšlo z toho 2. miesto. Sezóna sa začala výborne,“ uviedla na svojom facebookovom profile Zuzana Rehák Štefečeková.

Varga skončil na siedmom mieste

Štartovalo spolu 50 žien, medzi ktorými boli aj ďalšie dve Slovenky – Jana Špotáková (20.) a Veronika Vargová (27.). V rovnakej disciplíne mužov prenikol z reprezentantov SR do finále len Michal Slamka (122), ktorý potom pridal ešte 25 terčov, čo stačilo na konečnú 5. priečku a zopakovanie lanského umiestnenia.

Minuloročný víťaz Qatar Open v trape Erik Varga sa musel tentoraz uspokojiť so 7. pozíciou, pričom len bod ho delil od rozstrelu o finálovú účasť. Hubertovi Andrzejovi Olejnikovi (114) v 99-člennom štartovom poli patril 39. a Vojtechovi Vargovi (106) konečný 67. stupienok.