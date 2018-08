Zuzana Žirková bude trénerkou Young Angels Košice, má pred sebou novú výzvu

KOŠICE 14. augusta (WebNoviny.sk) – Bývalá slovenská reprezentantka Zuzana Žirková bude v novej sezóne hlavnou trénerkou basketbalistiek Young Angels Košice. Okrem skúsených hráčok Petry Bartánusovej a Beaty Jassovej doplnia káder najmä juniorky.

Stále však nie je isté, či budú domáce zápasy hrávať v Angels aréne alebo v športovej hale na Bernolákovej ulici v Košiciach. Čaká sa na schôdzu mestského zastupiteľstva v septembri, kedy sa bude rokovať o budúcnosti dlhoročného domovského stánku Good Angels Košice.

Nad ponukou dlho neváhala

„Na mestskom zastupiteľstve sa 17. septembra rozhodne o osude Angels arény. Alternatívou je pre nás hala na Bernolákovej ulici, kde však chýbajú sociálne zariadenia, takže by to bol problém najmä z hľadiska diváckej návštevnosti,“ uviedol v rozhovore pre denník Korzár generálny manažér tímu Daniel Jendrichovský.

Pre Žirkovú to bude premiéra na lavičke ligového družstva. „Bude to pre mňa niečo úplne nové, ale veľmi sa na to teším. Pri Peťovi Jankovičovi som trochu pričuchla k tomuto remeslu v reprezentácii. Verím, že dievčatám mám čo ponúknuť a dúfam, že mi to na oplátku vrátia. Verím, že časom by to mohlo fungovať,“ uviedla pre Korzár Zuzana Žirková a dodala: „Nad ponukou trénovať Košice, v ktorých strávila prevažnú väčšinu svojej kariéry, dlho neváhala. Keďže robím celý svoj život basketbal, bola som rozhodnutá, že pri ňom chcem ostať aj po skončení hráčskej kariéry. Som hodená ryba do vody a pevne verím, že viem dobre plávať.“

Stanovia si množstvo pravidiel

Prípravu pred novou sezónou odštartovali košické basketbalistky v domácich podmienkach. „Dievčatá to budú mať najmä zo začiatku ťažké, tak ako je to vždy na úvod prípravy. Verím, že keď prejdeme k basketbalu, bude to aj pre ne jednoduchšie. Máme tu veľa nových dievčat a potrebujeme si stanoviť množstvo pravidiel, ktoré chcem, aby sme dodržiavali. Možno to zo začiatku nebude fungovať úplne, ale verím, že od polovice by sme mohli byť na vzostupe,“ skonštatovala 38-ročná Žirková.

K jej pôsobeniu na lavičke v pozícii trénerky sa vyjadril aj Jendrichovský. „Na palubovkách toho urobila pre Slovensko neskutočne veľa. Má teraz pred sebou inú výzvu a síce, aby preniesla to, čo je v nej, na mladé hráčky. Bodaj by sme mohli v budúcnosti povedať, že sa narodila nová Zuzka Žirková a my sme k tomu určitým spôsobom prispeli,“ povedal Jendrichovský. Pri družstve budú Žirkovej pomáhať dvaja asistenti – Radko Dvorščák a Ján Hricko. „Radko už minulú sezónu pôsobil aj ako tréner junioriek a zároveň ako asistent Petra Jankoviča. Tretím členom bude Ján Hricko, ktorý je asistentom pri ženskej reprezentácii a v minulosti trénoval v Poprade. Spoločne s Radkom budú viesť naše juniorské družstvo,“ dodal Jendrichovský.

Aj v budúcom ročníku sa Košičanky predstavia vo Východoeurópskej lige. „Bude to spôsobovať možno menšie problémy z hľadiska očakávaní našich súperov. Rozhodne nás však nebude trápiť, že v našej lige nezískame v nasledujúcej sezóne medailu. Skôr nás bude zaujímať, či sa hráčky, ktoré majú perspektívu zlepšili a môžu v nasledujúcich rokoch dosiahnuť úroveň, ktorú by sme chceli,“ skonštatoval Jendrichovský.