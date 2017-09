Zväz ambulantných poskytovateľov sa zatiaľ nedohodol s Dôverou

BRATISLAVA 19. septembra (WebNoviny.sk) – Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) sa ani tentoraz nedohodol so zdravotnou poisťovňou Dôvera na podmienkach zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, účinných od 1. októbra tohto roka. Informoval o tom po utorňajšom rokovaní predseda správnej rady zväzu Marian Kollár.

„Rokovanie bolo z nášho pohľadu veľmi náročné. Bolo v našom evidentnom záujme, aby sme sa s Dôverou dohodli,“ zhodnotil Kollár.

Kompromisnú požiadavku neakceptovali

Nedohoda o podmienkach zmlúv znamená, že 2 000 ambulantných poskytovateľov je stále bližšie k nezmluvnému vzťahu s Dôverou. „Zdravotná poisťovňa nakoniec ani neakceptovala našu kompromisnú požiadavku, nakoľko v predchádzajúcich dodatkoch boli ešte trochu vyššie navýšenia,“ poznamenal predseda správnej rady. Podľa Kollára je vysoko pravdepodobné, že Dôvera v prípade nedohody s členmi ZAP-u nebude mať pokrytú verejnú minimálnu sieť na zabezpečenie ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

Ako povedal novinárom PR špecialista Dôvery Matej Štepianský, zdravotná poisťovňa predložila ZAP-u ponuku v podobe navýšenia platieb o 11 %. „S tým, že toto navýšenie by bolo rozdelené v dvoch kolách. Prvé by bolo ihneď, teda od 1. októbra a druhé v roku 2018. Aj keď ZAP od nás požadoval 10 %, túto našu ponuku odmietol,“ vysvetlil.

Konkurenčný boj

Štepianský tiež dodal, že ZAP nesúhlasí s tým, aby zvýšenie platieb za zdravotnú starostlivosť bolo podmienené zvýšením kvality a bezpečnosti pre pacientov. „Pýtame sa, či ZAP je proti tomu, aby zo zvýšenia úhrad mali nejaký profit aj pacienti,“ dodal. Zväz podľa Dôvery zneužíva koniec prepoisťovacieho obdobia. „Snaží sa zneistiť našich poistencov a v neposlednom rade tu prebieha konkurenčný boj o získanie nových členov do tohto zväzu,“ upozornil Štepianský. Zástupca Dôvery však ubezpečil, že pre poistencov bude zabezpečená zdravotná starostlivosť bez ohľadu na termín dohody so ZAP-om.

Od 1. júla zväz vypovedal spomínanej poisťovni zmluvu, pričom začala plynúť trojmesačná výpovedná lehota. V prípade odmietnutia dodatkov ZAP bude požadovať riešiť prechodné obdobie tak, aby slovenským pacientom zostala dostupná zdravotná starostlivosť aspoň na súčasnej úrovni a nezvyšovala sa neprimerane ich finančná spoluúčasť.

Dohadovacie konanie

Ambulantní poskytovatelia nepodpísali ani so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VšZP) dodatky k zmluvám, ktoré platili do 30. júna. Dostali sa tak do dohodovacieho konania. Ak sa ani po 60 dňoch rokovania obe strany na výške cien nedohodnú, ambulantní poskytovatelia sú pripravení, že zmluva s VŠZP skončí 30. septembra.

Zdravotná poisťovňa Union má so Zväzom ambulantných poskytovateľov uzatvorené zmluvy s dohodnutými podmienkami do 31. marca 2018. „Spoločne so ZAP vytvárame pracovné skupiny, aby sme spolupracovali na príprave možných úprav pre ďalšie obdobie,“ informovala nedávno hovorkyňa Beáta Dupaľová Ksenzsighová.