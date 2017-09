Zväz ambulantných poskytovateľov sa zatiaľ nedohodol s Dôverou

BRATISLAVA 11. septembra (WebNoviny.sk) – Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) sa zatiaľ nedohodol na dodatkoch k zmluvám so zdravotnou poisťovňou Dôvera. Informoval o tom na brífingu predseda správnej rady zväzu Marian Kollár. Podľa neho predložené návrhy ZAP-u predstavujú výrazný krok k zastaveniu súčasnej alarmujúcej situácie v ambulantnom sektore. „Dohodli sme sa, že si vyhodnotia naše dodatky a budeme sa ešte ďalej baviť,“ povedal Kollár.

ZAP odmietli ponuku Dôvery

Od 1. júla zväz vypovedal spomínanej poisťovni zmluvu, pričom začala plynúť trojmesačná výpovedná lehota. V prípade odmietnutia dodatkov, ZAP bude požadovať riešiť prechodné obdobie tak, aby slovenským pacientom zostala dostupná zdravotná starostlivosť aspoň na súčasnej úrovni a nezvyšovala sa neprimerane ich finančná spoluúčasť.

Ako uviedol PR špecialista Dôvery Matej Štepianský, ďalšie rokovanie so zväzom by malo byť budúci týždeň v utorok. Poznamenal tiež, že lekári združení v Zväze ambulantných poskytovateľov odmietli ponuku Dôvery, ktorú už akceptovali lekári spadajúci pod Zdravitu, o.z. a väčšina lekárov bez zastúpenia. „Momentálne čakáme na návrh zo strany ZAP, ktorý by zvýšil kvalitu a bezpečnosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti, z ktorej by profitovali pacienti,“ povedal.

Okrem toho ambulantní poskytovatelia nepodpísali so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VšZP) dodatky k zmluvám, ktoré platili do 30. júna. Dostali sa tak do dohodovacieho konania. Ak sa ani po 60 dňoch rokovania obe strany na výške cien nedohodnú, ambulantní poskytovatelia sú pripravení, že zmluva s VŠZP skončí 30. septembra. ZAP by mal s VšZP podľa Kollára rokovať tento týždeň v stredu.

Trojmesačná výpovedná lehota

Zdravotná poisťovňa Union má so Zväzom ambulantných poskytovateľov uzatvorené zmluvy s dohodnutými podmienkami do 31. marca 2018. „Spoločne so ZAP vytvárame pracovné skupiny, aby sme spolupracovali na príprave možných úprav pre ďalšie obdobie,“ informovala nedávno hovorkyňa Beáta Dupaľová Ksenzsighová.

ZAP požaduje v zmluvách s poisťovňami zadefinovať rozsah zdravotnej starostlivosti, a tiež navýšenie financií. Všeobecní lekári požadujú zvýšenie kapitácie na jedného pacienta o jedno euro mesačne, pri špecialistoch je to navýšenie ceny bodu vo VšZP o 14 % a v ostatných poisťovniach o 10 %.