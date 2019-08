Zväz automobilového priemyslu považuje Dankov návrh o rekreačných poukazoch za likvidačný

Zväz automobilového priemyslu SR (ZAP) považuje návrh zrušiť jednu z doterajších podmienok uplatnenia inštitútu rekreačných poukazov, a to minimálny počet zamestnancov, za likvidačný, predovšetkým pre malé firmy.

Povinnosť poskytnúť príspevok na rekreáciu sa totiž bude vzťahovať na všetkých zamestnávateľov, bez ohľadu na počet zamestnancov.

Krok proti základnej úlohe vlády

„Je to krok namierený proti základnej úlohe vlády v tomto období, keď sa stále hlasnejšie hovorí o možnosti ochladzovania významných ekonomík, a to vytváranie prostredia smerujúceho k udržaniu zamestnanosti. Je pre nás nepochopiteľné, že vládni poslanci prichádzajú s takýmto návrhom práve v tomto období,“ konštatoval v piatok zväz vo svojom vyhlásení.

SNS v Národnej rade SR predložila návrh novely zákona o podpore cestovného ruchu, aby rekreačné poukazy mohli využívať všetci zamestnanci od začiatku roka 2021. V prípade vôle celého spoločenského spektra je strana pripravená navrhnúť účinnosť zmeny aj od 1. januára 2020. Od začiatku roka 2019 môžu využívať rekreačné poukazy, resp. príspevky pracovníci v spoločnostiach a organizáciách s 50 a viac zamestnancami.

Zväz automobilového priemyslu SR konštatoval, že návrhom takéhoto charakteru by mali predchádzať dopadové štúdie, mala by ich predkladať vláda a mali by prejsť širokou celospoločenskou diskusiou so zapojením všetkých sociálnych partnerov, teda štandardným legislatívnym procesom.

Úplne opačný efekt

„Je potrebné ukončiť obdobie tvorby sociálnej politiky, ktorú zaplatí niekto iný. Takéto počínanie nakoniec bude viesť k úplne opačným efektom – nie zvyšovanie životnej úrovne zamestnancov, ale znižovanie zamestnanosti a zvyšovanie nákladov štátu na podpory v nezamestnanosti,“ dodal zväz.

ZAP v rámci komunikácie s vládou SR dlhodobo upozorňuje na neustále zvyšovanie nákladov zamestnávateľov, ktoré už nie je kryté zvyšovaním produktivity práce, čo zhoršuje pozície Slovenska pri rozhodovaní investorov o umiestňovaní nových projektov. „Pri našej komunikácii s vládou vyzdvihujeme náš záujem o to, aby zamestnanci viac profitovali na pozitívnom vývoji ekonomiky v uplynulom období, no zároveň žiadame, aby sa tak dialo bez enormného zaťaženia zamestnávateľov. Požadovali sme napríklad, aby bolo možné rekreačné poukazy hradiť so sociálneho fondu, ktorý sú zamestnávatelia povinní tvoriť, resp. aby tieto benefity neboli zaťažené daňami a odvodmi ako na strane zamestnancov, tak na strane zamestnávateľov. Túto požiadavku vláda nebola schopná akceptovať,“ uzavrel zväz.